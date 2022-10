Westerwolde krijgt bezoek van Muntendam

VLAGTWEDDE – Vandaag staat er voor Westerwolde de vijfde wedstrijd van het seizoen in de derde klasse C op het programma. Op bezoek op sportpark De Barlage in Vlagtwedde komt Muntendam. Na de jammerlijke nederlaag van veertien dagen geleden in en tegen Engelbert en de vrije zondag van een week geleden, nu dus weer een thuiswedstrijd voor de mannen van trainer Richard Streuding.

Muntendam staat op dit moment op de negende plaats op de ranglijst. Uit de tot dusver vier gespeelde wedstrijden werden vier wedstrijdpunten behaald. Het team scoorde zelf zeven keer en er moesten tot dusver tien tegentreffers worden geïncasseerd. Westerwolde staat één plaats hoger op de ranglijst met zes punten uit vier wedstrijden. Zelf hebben de Vlagtwedders zes keer gescoord en kregen zeven treffers tegen. Dit kleine verschil op de ranglijst zal er mede toe bijdragen dat de ontmoeting zondagmiddag op De Barlage vast en zeker een boeiend geheel zal worden, waarbij het voor Westerwolde zaak zal zijn de ongeslagen status in de thuiswedstrijden in zowel de beker als de nu lopende competitie te handhaven.

De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Beenker uit Bovensmilde en er zal om 14.00 uur worden afgetrapt. Als wedstrijdsponsor is JUMBO Vlagtwedde gestrikt en pupil van de week is dit keer Sven Eefsting. Publiek is uiteraard van harte welkom.

Ingezonden