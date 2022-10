Westerwolde ondanks “spitsenprobleem” naar gedegen zege op Muntendam

VLAGTWEDDE – Nadat vleugelspits René v.d. Laan een aantal weken geleden al afhaakte met een ernstige enkelblessure, moesten ook Sander van Hoorn en zijn invaller Ben Ophof al in de eerste helft in de wedstrijd van deze middag tegen Muntendam geblesseerd het veld verlaten. Tel daarbij op de enigszins aangeslagen Michel ter Horst en de spoeling qua aanvallers wordt meteen erg dun bij Westerwolde. Een en ander neemt niet weg dat er altijd betrouwbare vervangers klaar staan en gelukkig heeft Westerwolde ook nog “manusje van alles” Frank Riks. Het moet wel een heerlijk gegeven voor een trainer zijn dat je een dergelijke speler met de nodige bereidwilligheid op nagenoeg alle posities binnen je elftal kunt posteren. En doordat juist hij diep in de tweede helft de bevrijdende 3 – 0 eindstand liet aantekenen, kon Westerwolde de ongeslagen status in thuiswedstrijden ook na vijf speelrondes behouden.

Gedurende de eerste tien minuten van de wedstrijd was het vooral aftasten en golfde het spel op en neer, waardoor het in grote getale opgekomen publiek kon genieten van een open aanvangsfase. Na een aantal kleine kansen in de 10e minuut de eerste scoringskans voor Westerwolde. Handig prikte centrumspits Sander van Hoorn een op maat gegeven voorzet langs keeper Wijsbeek van Muntendam in het doel. Echter, de assistent-scheidsrechter van Muntendam en arbiter Beenker dachten daar anders over. Op moment van spelen zou van Hoorn buitenspel hebben gestaan en ging het feestje dus niet door. Wel werd de blonde spits bij deze actie dusdanig hard door de doelman van Muntendam op z’n enkel geraakt dat hij vijf minuten later het strijdtoneel moest verlaten. Maar Westerwolde ging met vervanger Ben Ophof onverdroten door op de ingeslagen weg en het was dan ook de jeugdige “Duutser” die in de 20e minuut op keurige wijze middenvelder Kevin v.d. Laan, opkomend vanuit de tweede lijn, vrij voor het doel van de bezoekers zette. Voor de ijverige middenvelder was het daarna een kleine moeite de bal in het lege doel te lopen: 1 – 0. Voor Muntendam het sein alles in het werk te stellen de gelijkmaker te forceren. Maar bij de verschillende doelpogingen vonden zij steeds de ook deze middag prima keepende doelman Bergman van Westerwolde op hun weg. Naderhand was dan ook de algemene mening dat de betrouwbare sluitpost tot “man of the match” kon worden uitgeroepen. Spijtig was het dat Ben Ophof na vijftien minuten speeltijd het veld al weer moest verlaten. Bij een uiterste krachtsinspanning de bal te veroveren raakte hij dusdanig geblesseerd dat verder spelen onmogelijk was. Zijn balcontacten in deze wedstrijd waren dan ook op één hand te tellen. Zijn vervanger was Lars te Bokkel. Hoewel de andere overgebleven basisspits in de persoon van Michel ter Horst ook niet veel balcontacten had, was zijn doelpoging in de 42e minuut van grote klasse. Vanaf de rand van het strafschopgebied krulde hij geheel vrijstaand de bal met z’n rechterbeen op weergaloze wijze achter doelman Wijsbeek: 2 – 0. Muntendam kwam in deze slotfase niet verder dan een kopbal op de buitenkant van de paal en derhalve kon de arbiter van dienst beide ploegen dan ook met een 2 – 0 ruststand naar de thee sturen.

In het tweede bedrijf een sterk aandringend Muntendam, maar ook nu bleef de verdediging van Westerwolde onder aanvoering van routinier Rik te Velde keurig overeind. En andermaal deed Bergman namens Westerwolde een duit in het zakje. Daartegenover – mede gebaseerd op een tactische omzetting door trainer Streuding, waardoor er meer stootkracht ontstond – de steeds weer gevaarlijke counters van Westerwolde. Aanvankelijk strandden deze vlijmscherpe aanvallen op de eveneens prima keepende Tim Wijsbeek van Muntendam. Zo had ook invaller Merill Wakker nog een uitgelezen kans de voorsprong voor Westerwolde te vergroten, maar tot eigen afgrijzen schoof hij de bal langs de verkeerde kant van de paal. Intussen had arbiter Beenker alle moeite de wedstrijd in goede banen te leiden, maar middels een serie gele kaarten voor zowel Muntendam- als Westerwoldespelers slaagde hij daar op een goede manier in. Opvallend hierbij was dat met name de jonge garde van Westerwolde op een gele prent werd getrakteerd. Maar zoals zo vaak het geval is, gold ook deze middag het gezegde “driemaal is scheepsrecht”. Wist de tot linksbuiten “gepromoveerde” Frank Riks zijn eerste twee kansen niet om te zetten in doelpunten, bij de derde poging schoof hij de bal in de 88e minuut wel beheerst langs de goalie van Muntendam, waarmee hij de bevrijdende 3 – 0 op het scorebord zette. Hiermee was de derde zege van het seizoen van Westerwolde een feit en werd de wedstrijd in ruim bemeten extra tijd op een rustige en sportieve manier uitgespeeld.

Gelet op de promotie- en degradatieregeling aan het eind van dit seizoen is ieder punt wat meegenomen kan worden uit een wedstrijd nuttig en noodzakelijk, hetgeen ook aan de stamtafel naderhand de algemene teneur was. Door deze overwinning stegen de Vlagtwedders van de achtste naar de vijfde plaats op de ranglijst met nu negen punten uit vijf wedstrijden en behoudt zodoende aansluiting met de nummers twee en drie die één punt meer hebben. Volgende week zondag reist Westerwolde af naar Zuidbroek, waar ZNC de tegenstander is. Hoewel er in het bekertoernooi werd gewonnen van de Zuidbroek Noordbroek Combinatie, moet er gewaakt worden voor eventuele onderschatting. Maar met de afgelopen weken ten toon gespreide inzet moet het ook in deze wedstrijd mogelijk zijn tot een goed resultaat te komen. De wedstrijd in Zuidbroek begint om 14.00 uur.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Frank Riks – Wilco Huls – Rudolf Riks – Rik te Velde – Mikai Luijten – Kevin v.d. Laan – Arjen Heidekamp – Julian Smid – Michel ter Horst (70e min. Merill Wakker) – Sander van Hoorn (17e min. Ben Ophof; 33e min. min Lars te Bokkel)

Scheidsrechter: dhr. J.G.E. Beenker

Aantal toeschouwers: 125

Amusementswaarde: 7,5

Ingezonden door HJ Pleiter

