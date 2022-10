“De Woeste Grond” lanceert magazine

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 31 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST MIST | DE KOMENDE DAGEN BUIIG

Het is vandaag nog een relatief rustige dag met in het algemeen een zwakke wind, die draait van zuid naar oost. Morgen zal dat anders zijn want in de loop van vannacht komt een front met regen naar ons toe en morgen is er een matige tot krachtige zuidwéstenwind met opklaringen en enkele buien.

Tot die overgang is er vanochtend eerst op veel plaatsen mist of laaghangende bewolking, maar er is ook al wat zon.

Vanmiddag raakt het dan weer bewolkt maar gaandeweg is er ook kans op een drup regen. Vanavond is het droog met enkele opklaringen. De maximumtemperatuur voor vandaag is 15 á 16 graden.

Morgen wordt het 14 á 15 graden met windkracht 4 tot 5 en vlagen van windkracht 6. Het weerbeeld is overdag nog redelijk met opklaringen en een enkele bui, de meeste buienkans is er morgenavond.

Woensdag is het buiig met kans op een onweersbui maar in de middag wordt het weer droger, en zo blijft het op de lange termijn wisselvallig met af en toe regen maar ook wat zon. De maximumtemperatuur is woensdag en donderdag rond 13 graden, daarna is het maar 10 tot 12 graden.