Het was genieten met The Sidekicks in MFA Ons Noabershoes

VEELERVEEN – Zaterdag verzorgden The Sidekicks een optreden in Ons Noabershoes.

Het is zaterdagavond 29 oktober, 17.45 uur. In Ons Noabershoes is men bezig met de laatste voorbereidingen voor een avondje blues. De geur van vers gezette koffie komt je tegemoet. Even voor zessen komt een busje het parkeerterrein op rijden. Geluidsman Klaas Wolf is de BOB en stapt als eerste uit, gevolgd door zanger Teo de Haan en bassist Fenno de Boer. Even handen schudden, een praatje en dan eerst aan de koffie. Intussen komt gitarist Peter Hummel ook binnen. Er wordt volop gekeuveld en gelachen. Apparatuur wordt uitgeladen en naar binnen gebracht. Klaas zoekt een geschikt plekje om het geluid aan te kunnen sturen.

Drummer Wim Entzinger komt inmiddels ook voorrijden met een SUV gevuld met alles wat met drummen en percussie heeft te maken. Een groot kleed wordt op de vloer gelegd. Vervolgens wordt er een mooie plek aan de muur gezocht voor het promodoek, met daarop prominent in beeld de naam van de band. Hammondspeler Arnout Arkenbout is inmiddels ook gearriveerd. Boxen, nog meer instrumenten en andere apparatuur incl. meters kabel worden naar binnen gebracht en opgebouwd en aangesloten. Zo af en toe even naar buiten om te genieten van een sigaret.

Het loopt tegen half acht. Tijd voor de soundcheck. Als deze naar tevredenheid verloopt, trekken de mannen zich even voor achten terug om zich onder het genot van een biertje voor te bereiden op wat gaat komen. Behalve Klaas, hij gebruikt de rest van de avond sterke koffie met zo af en toe een glas water.

De eerste belangstellenden komen inmiddels ook binnen druppelen. Het is ruim half negen en het is gezellig druk. Tegen kwart voor negen komen de mannen van The Sidekicks op en nestelen zich achter hun instrumenten. Ze spelen twee sessies van elk ruim een uur. Het plezier en de energie spatten er vanaf. The Sidekicks maken muziek geïnspireerd door verschillende muzikale grootheden en uiteenlopende muziekstromingen waaronder blues, rock, soul, pop en jazz. De nummers – grotendeels eigen werk – laten zich dan ook niet makkelijk in een hokje plaatsen. Het is een samensmelting van verschillende ‘muzikale ingrediënten’.

Opvallend is de aparte en mooie stem van de zeer energieke frontman/zanger Teo de Haan. Wat een strot heeft die man! Gitarist Peter Hummel wisselt subtiele loopjes af met gierende uithalen en Arnout Arkenbout zorgt met prachtig hammondorgelspel voor de nodige swing in het geheel. Fenno de Boer bast gedegen en strak z’n partijen, terwijl drummer Wim Entzinger het geheel complementeert middels stuwend drumwerk. Dit alles resulteerde in een fantastische avond blues&more, met veel tempowisselingen, met bekende nummers (o.a. een mooie vertolking van “Wang Dang Doodle” van Livin Blues en “Window of my eyes” van Cuby and The Blizzards) afgewisseld met door hen zelf geschreven nummers waaronder het prachtige “Not an angel”, “Skin Deep” en “Best Days”. Tegen middernacht gingen de bezoekers, allemaal liefhebbers, dan ook voldaan op huis aan. Verontrustend is wel het aantal bezoekers dat de door ons georganiseerde evenementen bezoekt. Nou is dat wel iets wat we van veel meer organisaties en muzikanten horen. Maar toch………..

Wat staat er nog op het programma voor de rest van het jaar:

Zaterdagavond 12 november: Het Nije Westerwolde Streektoalfestival m.m.v. de streektoaltroebadoers Josien Bakker, Krzysztof Groen en Berny Jansema. Naast solo optredens van deze 3 artiesten, zullen zij ook als duo’s het een en ander laten horen. Josien samen met Krzystof en Josien samen met Berny (zij spelen o.a. enkele nummers van Bob Dylan). Daarnaast zullen de woordkunstenaars Luuk Houwing en Erik Rouppé u verrassen met een aantal door hen zelf geschreven mooie verhalen en columns. Zaterdagavond 26 november brengt de formatie Kentucky Snake Oil een energieke mix van Bluegrass, Country en Amerikaanse folk muziek ten gehore.

Ingezonden door Pieter Huttinga