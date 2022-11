Refia Doevendans nieuwe stadsdichter van Oldambt

WINSCHOTEN – Afgelopen zaterdag werd in het theatercafé van De Klinker de nieuwe stadsdichter van Oldambt bekendgemaakt.

Dat poëzie leeft in Oldambt blijkt wel uit het feit dat de gemeente sinds 2014 een ‘eigen’ stadsdichter heeft. Afgelopen twee jaar was het Richard Nobbe die op creatieve, passende en pakkende wijze bijzondere activiteiten en gebeurtenissen in de gemeente Oldambt verwoordde in gedichten. Zijn voorgangers waren Bianca Holst (2018-2020), Anke de Klerk-Kraster (2016-2018) en wijlen Rob Rosendahl (2014-2016).

Zaterdag werd aan het einde van de dichtersmiddag ‘Poëzie en Beeld’ in het Theatercafé van De Klinker de vierde stadsdichter van Oldambt bekend gemaakt. Dit is Refia Doevendans (1966) uit Finsterwolde. Refia zal de komende twee jaar op creatieve, passende en pakkende wijze bijzondere gebeurtenissen in de gemeente Oldambt verwoorden in gedichten. “Ook in moeilijke tijden hecht de gemeente waarde aan kunst en cultuur. Ik kijk uit naar de poëtische bijdrage van Refia tijdens speciale gelegenheden”, aldus Jurrie Nieboer, wethouder kunst en cultuur.

Bron: Gemeente Oldambt