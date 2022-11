Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 5 november, 09.00 uur door John Havinga

VANMIDDAG EN VANAVOND REGENACHTIG| KOMENDE WEEK REGELMATIG ZON – SOMS EEN BUI

Het wordt vanmiddag regenachtig en tot die tijd is het bewolkt, met soms wat miezerig weer. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 11 à 12 graden. Als het vanmiddag eenmaal begint te regenen, houden we dat ook vanavond. Het waait matig tot vrij krachtig uit een zuidelijke richting.

Morgen krijgen we buien, maar ook nu en dan zon. De temperaturen komen weer wat hoger te liggen met 13 à 14 graden. De wind komt uit het zuidwesten en wordt matig.

De dagen daarna gaat de zon regelmatig schijnen en af en toe komt er een buitje. Dinsdag zou wel eens helemaal droog kunnen verlopen met een maximum van 15 à 16 graden. Woensdag zijn er dan wel weer enkele buien of buitjes, maar ook donderdag en vrijdag is het niet onaardig met hooguit een verdwaald buitje en geregeld zon. De temperaturen liggen vanaf woensdag rond 13 graden. En dat is aan de zachte kant voor de tijd van het jaar.