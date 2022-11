Echtpaar Pals viert 60 jarig huwelijksjubileum

BELLINGWOLDE – Vandaag is het echtpaar Pals Kuiper 60 jaar getrouwd.

Vandaag bezocht burgemeester Jaap Velema het echtpaar Pals Kuiper om hen namens de gemeente de felicitaties over te brengen vanwege hun 60 jarig huwelijksfeest. Als cadeau nam hij hun ingelijste trouwakte mee.

De heer Albertus Jan Pals werd op 3 juni 1937 aan de Zuidwendingerweg in Vriescheloo geboren. Mevrouw Janna Kuiper zag op 28 maart 1943 in de Pallert bij Bourtange het levenslicht. Ze ontmoetten elkaar in Ons Gebouw aan de Hoofdweg in Bellingwolde. Janna had die zaterdag haar opa geholpen met de huishouding en ging met hem, na eerst het wekelijkse bezoek aan het graf van haar oma te hebben gebracht, met opa een drankje drinken. En daar kwam Albert binnen; fris en fruitig want hij kwam net van het badhuis. De vonk sloeg over en ze werden een stelletje.

Op een dag wou opa graag een bezoek brengen aan de ouders van Janna. Met de brommer van Albert gingen ze op pad; opa achterop. Ze gingen binnendoor over een zandweg. Albert merkte dat de brommer op een zeker moment een stuk sneller reed. Toen hij achterom keek zag hij opa meters achter hem op de grond zitten, met zijn pet in de hand. Gelukkig liep het goed af.

Op 10 november 1962 trad het stel in het gemeentehuis van Sellingen in het huwelijksbootje. Feest werd gevierd bij hotel Bik in Bourtange. Ze gingen in Stadskanaal wonen. Dit omdat Albert bij Philips werkte. Na anderhalf jaar verhuisde het echtpaar naar de Kastanjelaan in Bellingwolde. Het vervoer naar Philips ging in die tijd met een bus. Later werkte hij nog een tijd in de bouw. Daarna was hij tot zijn 72 ste werkzaam bij Uitvaartonderneming Diedel in Winschoten.

Janna heeft een aantal jaar bij Free en Co in Oude Pekela gewerkt. Ze zat daar op de heftruck. Later had het echtpaar in Bellingwolde jarenlang een krantenwijk.

Het echtpaar heeft drie dochters, vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

Foto’s: Catharina Glazenburg