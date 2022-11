Oudwereldkampioen 2019 Noël van ’t End in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Het is voor Judoschool Tan-Ren-Jutsu een hele eer dat Noël van ’t End oud, wereldkampioen 2019 in Tokyo, bij ons een judoclinic gaat geven in Vlagtwedde.



Zaterdag 26 november is er, in samenwerking met Judo Tan-Ren-Jutsu, Stichting Judoschool Oost-Groningen en Judovereniging Borger, een judo clinic van Noël van ’t End. De clinic is voor leden van Judo Tan-Ren-Jutsu en enkele bevriende judoverenigingen en is bedoeld voor zowel de recreatieve judoka als voor de wedstrijdjudoka en de veteranen. De clinic wordt gegeven in sportzaal De Wischmei in Vlagtwedde.



De dag ziet er als volgt uit:

09.00 – 11.00 uur wedstrijdtraining judoka’s 11 jaar en ouder.

11-00 – 12.30 pauze

De judoclinic Noël van ’t End wordt gegeven van:

Groep 1: 12.30 – 13.30 uur 5 t/m 12 jaar

13.30 – 14.00 uur Fotoshoot met Noël

Groep 2: 14.00 – 15.00 uur 13 jaar en ouder

15.00 – 15.30 uur Fotoshoot met Noël



Ingezonden door: Ronnie Grave