Gronings Vuur geland in Oldambt

OLDAMBT – Het is zover: Gronings Vuur is van start in de tweede gemeente! Inmiddels zijn ze geland in Oldambt.



Gronings Vuur reist vanaf 2022 vijf jaar lang door de provincie Groningen, van gemeente naar gemeente. De verhalen die lokaal leven, vormen de basis voor het maken van een theatrale productie. Groningers krijgen de kans om zelf hun toekomst te ontdekken.



Gronings Vuur haalt verhalen op bij Groningers in de gemeente waar we neerstrijken. Inwoners zelf weten het beste wat er speelt in hun gemeente, welke verhalen en dromen er leven en welke passie ze hebben voor hun eigen omgeving. Wat zijn de uitdagingen? Wat is er nodig om samen trots en met energie de toekomst in te gaan gelet op de uitdagingen van nu: leefbaarheid en klimaatverandering? Welke kansen en oplossingen zien Groningers zelf voor de toekomst. Alle verhalen geven inzicht in vragen en zorgen die gemeenschappen hebben, maar ook in de kansen en oplossingen die ze zien.

Gronings Vuur vormt daarnaast een leerschool. Hoe kom je samen tot ideeën voor sociaal-maatschappelijk kunst- en cultuurprojecten, hoe maak je een plan, hoe ontwerp je een productie en hoe organiseer je alles? Kortom hoe stoom je de eigen culturele infrastructuur klaar voor cultureel maatschappelijke projecten. Per gemeente bouwen ze een lokaal team, met een lokale culturele aanjager.



In de gemeente Westerwolde zijn ze al een eindje op weg. Over ongeveer een half jaar, in mei 2023, vindt de culturele productie plaats. Regisseur in Westerwolde, Ira Judkovskaja, zit na de inwonersgesprekken vol inspiratie.



Inmiddels is Gronings Vuur geland in het Oldambt. Muzikant en theatermaker Berny Jansema (foto) uit Heiligerlee is daar de culturele aanjager. Hij is voor één jaar aangesteld en brengt culturele, sociale en maatschappelijke organisaties dichter bij elkaar en verzamelt de verhalen van inwoners. Ben je acteur, muzikant, maker, toeschouwer, zanger, kunstenaar, verteller, creatieveling, doener of gewoon inwoner van de gemeente Oldambt? Heb je een mooi verhaal, een goed idee of een paar sterke schouders? Vertel je verhaal, doe mee, kom kijken en sluit aan bij de ontwikkeling van de culturele productie van Gronings Vuur. Iedereen is welkom!



Klik HIER voor meer info.



Bron: Gronings Vuur