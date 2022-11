Kerstmarkt bij Kerkje Opwaarts! te Sellingerbeetse

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 17 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

HERFSTWEER | KOUD WEEKEND

Een grote depressie bij het oosten van Engeland geeft een onvervalste herfstdag met perioden met buien en vanochtend vrij veel wind: bij vlagen is er windkracht 5 tot 6 uit het zuidoosten. Vanmiddag neemt de wind geleidelijk af maar er blijven door de dag heen buien vallen. Er kan tot de avond gemakkelijk nog 10 mm aan neerslag bij komen. De temperatuur ligt vandaag rond 8 graden en het is dus ook nog aan de koude kant.

Vanavond en vannacht zal er soms nog lichte regen vallen en de temperatuur daalt dan tot 4 graden. Morgen blijft het overwegend bewolkt met kans op een klein buitje, maar de wind gaat draaien naar het oosten. Het wordt ’s middags nog wel een graad of 7, maar morgen daalt het tot rond het vriespunt.

Zaterdag wordt dan ook een winterse dag met vrij veel zon, een minimumtemperatuur rond -2, en een maximumtemperatuur van 2 of 3 graden bóven nul. Met daarbij ook een koude windkracht 3 tot 5. Zondagnacht is het ongeveer -3 met kans op gladheid op bruggen door de rijpvorming, overdag wordt het 3 tot 4 graden met meer bewolking en later ook wat regen.