Sinterklaas komt met de e-chopper naar Sellingen

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 19 november, 10.00 uur door John Havinga

ZONNIG EN KOUD | VANNACHT OPNIEUW VORST

Het is zonnig en koud na een minimumtemperatuur van ongeveer -2 graden. Dankzij een hoog boven Finland met een uitloper richting ons land, wordt een oostelijke wind in stand gehouden. Na de regen en bewolking van gisteren is er teven drogere lucht aangevoerd en daardoor is het nu zonnig. Wel zo prettig met de huidige temperaturen. Het wordt vanmiddag ongeveer 2 graden boven nul. De wind neemt vanmiddag en vanavond af en wordt zwak uit het zuidwesten tot westen.

Vannacht koelt het af tot rond -1 à -2 graad. Tegelijkertijd komt er af en toe bewolking binnendrijven vanaf de Noordzee. De kans op matige vorst is daardoor niet zo groot meer. Het lijkt ook met gladheid en mist mee te vallen, door de bewolking van zee. Er is overigens zaterdagochtend al gestrooid, dus eventuele koude (vochtige) wegen, zullen niet meer glad worden.

Zondag is er in eerste instantie veel bewolking en zo nu en dan zou er een spatje regen of een natte sneeuwvlok kunnen vallen. Het mag niet veel naam hebben, want het is de vraag of de neerslag uberhaupt meetbaar zal zijn. De temperatuur schommelt in de ochtend rond het vriespunt of -1 graad. Morgenmiddag trekt de bewolking weg en komt er nog even een zonnige periode. Het kwik komt dan te liggen 4 graden.

Volgende week wordt het wisselvallig met maandag maxima rond 6 graden, dinsdag en woensdag loopt het kwik op tot rond 7 à 8 graden. Het is vaak bewolkt met af en toe buien, dinsdag wordt een dag met regen en wind.