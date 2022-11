Westerwolde gaat op bezoek bij Gieten

GIETEN – Zondagmiddag 20 november vindt in Gieten de ontmoeting plaats tussen de enige twee ploegen die het vorig seizoen ook in de derde klasse C actief waren. En wie zich beide wedstrijden van destijds tussen Westerwolde en Gieten nog herinnert, weet dat dit gepaard ging met het nodige spektakel en een spannend scoreverloop. Met name de eerste wedstrijd in Vlagtwedde kenmerkte zich door het laatste. Na een snelle 3 – 0 achterstand stapte Westerwolde middels een mooie treffer in de slotfase van Sander van Hoorn toch als winnaar van het veld. Ook in Gieten trok Westerwolde in een later stadium in de competitie eveneens aan het langste eind. Na een prachtige aanval zette Michel ter Horst de 1 – 0 winst op het scorebord. Met de nodige belangstelling kan er dan ook uitgekeken worden naar de ontmoeting van komende zondagmiddag, waarbij voor Westerwolde zeker geldt dat “resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst”.

Gieten staat momenteel op de zevende plaats in de tussenstand. De ploeg van trainer Bas Nibbelke heeft uit de zeven gespeelde wedstrijden tot dusver tien punten behaald, waarin men veertien keer wist te scoren, maar ook veertien tegentreffers moest incasseren. Westerwolde heeft uit de eerste zeven wedstrijden dertien punten verzameld met een doelsaldo van 12 – 9. Hiermee staat de ploeg van trainer Richard Streuding op een keurige derde plaats in de competitie. Gelet op deze tussenstand en de onderlinge wedstrijden in het vorige seizoen, zal ook de wedstrijd op sportpark De Goorns in Gieten vast en zeker garant staan voor een boeiend voetbalduel. Maar voor beide ploegen geldt zeer zeker dat het deze middag aanhaken of achterop raken is bij de kop van het voorlopige klassement.

De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter dhr. Achttien uit Jubbega en begint (zoals gewoonlijk) om 14.00 uur.

Ingezonden