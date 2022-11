Bé Schmaal lanceert in een afgeladen MFC de Rode Beuk zijn nieuwe album “Toun, nou en loater”

MEEDEN – Het nieuwe album “Toun, nou en loater” van singer/siongwriter Bé Schmaal is zondagmiddag officiëel gelanceerd. Dit vond plaats in een afgeladen zaal van het nieuwe MFC de Rode Beuk in Meeden.



Samen met zijn “Aarbaidersband” (Dik Pomp, Stef Niemeijer, Rowdy Prins , Erik Drent en Krzysztof Groen) speelde hij voor het aanwezige publiek live een aantal nummers van zijn nieuwe album waaronder

ook de gisteren op RTVNoord gelanceerde single “Loater”.

Het album bevat net als het vorige een verzameling van 13 songs, allemaal met een eigen thema.

Het is een album van terugkijken, leven in het nu en mijmeren over de toekomst geworden.



De presentatie was in handen van Everhard Sprik (o.a. Hot Me, Spritz en Night of the Guitars),

Quintin Stoetman tekende voor het licht en voor de audio was Peter Jurgens ingeschakeld.



Het voorprogramma werd verzorgd door het duo “Mitzienbaaident”, de muzikale samenwerking tussen Schmaal en Groen. Samen hebben ze inmiddels twee singles uitgebracht en er zit naar verluid nog veel meer in de hoge hoed. De heren repeteren wekelijks en schrijven samen met veel plezier aan nieuwe nummers.



Net als het vorige album “13 bie 60” is ook het nieuwe album van Schmaal opgenomen en gearrangeerd bij A.S. de Fabriek van Dik Pomp. De Veendammer drummer (o.a. Melrose) werd nog even extra in het zonnetje gezet om hem te danken voor zijn inzet en bijdragen aan het tot stand komen van deze langspeler.



Na de presentatie was er de mogelijkheid om aangeschafte exemplaren van de c.d. te laten signeren door de Meedener bard.

Wie het album of de singles wil bekijken, luisteren of bestellen kan alle info vinden op www.be-schmaal.nl

Tekst en foto’s: Anita Meis