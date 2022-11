Barrel missie geslaagd: Veel noorderlicht gezien afgelopen nacht

WINSCHOTEN – Vrijdag vertrok een groep deelnemers voor een reis naar het Noorderlicht in Zweeds Lapland. Ze verzamelden zich bij Café Dommering op het Marktplein in Winschoten.

De tour wordt weer georganiseerd door Rob en Meini Zweep, van Zweep Events uit Winschoten. Hoewel het evenement onder de noemer The Barrel Challenge wordt georganiseerd, geldt er enkel en alleen voor deze Noorderlichteditie geen bouwjaar of adviesprijs voor de auto; elke auto mag mee. Deze keer rijden er 75 auto’s mee. Fotograaf Mazzelmoaze reist weer mee. Hij houdt ons op deze website van zijn avonturen op de hoogte. Op maandag, woensdag en vrijdag is hij te horen in het programma De Dag Vanmorgen bij Groningen1.

De officiële start was zaterdag in Trelleborg. Gisteren kwamen ze in Kiruna aan. De reis ging langs de stroomversnellingen bij Storforsen. De temperatuur was daar -21, kouder dan de diepvries.

Aangekomen in Kiruna vielen de deelnemers met de neus in de boter. De afglopen nacht was het Noorderlicht prachtig om te zien. De missie is dus geslaagd! Vandaag hebben ze een rustdag. Voor de hut van de fotograaf woont een eekhoorntje. Leuk om op deze rustdag van te genieten.

De auto van Meini is gerepareerd. Hij hoopt zich vandaag weer bij de groep te voegen. Ook andere deelnemers hebben wat autoproblemen, maar voor zover bekend hebben ze het onderling of met hulp van een garage kunnen repareren.

Foto’s: Mazzelmoaze

Voor meer foto’s klik HIER.