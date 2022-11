Toneelvereniging Jipsinghuizen geeft extra uitvoering

JIPSINGHUIZEN – De Toneelvereniging Jipsinghuizen heeft weer een nieuwe klucht ingestudeerd. Inmiddels zijn zaterdag 28 januari en zaterdag 11 februari al uitverkocht. Als extra datum is 18 februari toegevoegd.

De supermarkt van Sjors is het slechtst lopende filiaal van de keten “Super Super”. Sjors is dan ook geen geboren ondernemer en heeft het ook niet getroffen met zijn kleurrijke personeel. Maar het allergrootste probleem is dat er een jaar geleden een vestiging van Mega Markt is geopend aan de overkant van de straat. De “Super Super” keten geeft Sjors nog één kans om de omzetcijfers op te krikken om zo de merknaam “Super Super” te mogen behouden. Om Sjors hiermee te helpen stuurt de keten hulp, in de vorm van de onervaren Nicolette. Nicolette gaat overijverig aan de slag, maar of alle inspanningen wel zo goed uitpakken? Komische situaties wisselen zich in een snel tempo af in deze klucht in een supermarkt, compleet met hangouderen, accordeonist voor de deur, een op hol geslagen flessenautomaat en nog vele andere gekkigheden.

Speeldata:

Zaterdag 21 januari

Vrijdag 27 januari

Zaterdag 28 januari uitverkocht

Vrijdag 3 februari

Zaterdag 11 februari uitverkocht

Zaterdag 18 februari

Aanvang 20.00 uur; zaal open 19.00 uur

Buurthuis Jipsinghuizen

Reserveren via telefoon of app:

Mark Bos 06 15 18 93 60

Bianca Heijes 06 12 23 43 56

