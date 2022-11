Eerste staal voor nieuw cruiseschip Silver Ray voor Silversea Cruises gesneden

PAPENBURG – Met het snijden van het eerste staal is de Meyer Werft vandaag op symbolische wijze begonnen met de productie van het cruiseschip Silver Ray voor Silversea Cruises. Net als het zusterschip Silver Nova, dat al in aanbouw is, zet het schip met een groot aantal innovaties nieuwe maatstaven voor milieubescherming en luxe cruisen. Daarmee zijn de schepen verreweg de duurzaamste in hun klasse. De Silver Nova gaat in augustus 2023 in dienst, de Silver Ray volgt in de zomer van 2024.

“Net als de Silver Nova vertegenwoordigt de Silver Ray een mijlpaal op weg naar een klimaatneutrale cruise met zijn innovatieve aandrijfconcept en andere belangrijke technische verbeteringen. Ik weet zeker dat beide schepen hun passagiers vanaf de eerste dag in vervoering zullen brengen”, zegt Jan Meyer, directeur van Meyer Werft.

“We zijn erg trots dat we het staalsnijden voor de Silver Ray op Meyer Werft in Papenburg hebben uitgevoerd. Dit is een belangrijke mijlpaal in de bouw van een van de meest milieubewuste schepen in de industrie”, aldus Roberto Martinoli, President en CEO van Silversea-cruises. “Als het tweede schip in onze baanbrekende Nova-klasse, zal de Silver Ray – net als haar zusterschip Silver Nova – ons leiderschap in ultra-luxe cruisen blijven uitbreiden door technische innovaties te introduceren die onze missie ondersteunen om de wereld naar onze gastenshow te brengen, en doe het met aandacht, respect en met ongekend comfort.”

Dankzij een innovatief brandstofconcept met emissiearm LNG, een brandstofcelsysteem voor alle hoteloperaties en batterijen, beschikt het nieuwe schip over de best mogelijke maatregelen om de uitstoot te verminderen. Het nieuwe gebouw overtreft nu al de hoogste IMO-eis die in de toekomst gaat gelden met 25 procent in de Energy Efficiency Design Index (EEDI).

Het brandstofcelsysteem met een vermogen van 4 megawatt zal naast de LNG-motoren worden gebruikt als de eerste grote installatie van dit type in de cruise-industrie om het schip van elektriciteit te voorzien en alle hoteloperaties te voorzien. Op deze manier wordt de uitstoot van verontreinigende stoffen tijdens de ligtijden in de haven volledig vermeden. Bovendien verhoogt een batterijsysteem de algehele efficiëntie van het schip door piekbelastingen op te vangen, waardoor het brandstofverbruik aanzienlijk wordt verminderd. Een nieuw ontwikkeld Micro Auto Gasification System (MAGS) zet afval aan boord om in thermische energie in overeenstemming met de circulaire economie, waardoor de efficiëntie van het schip verder wordt verhoogd.

Voor het eerst op Silversea zullen de schepen van de Nova-klasse een horizontale lay-out en een innovatief asymmetrisch ontwerp hebben, met openbare ruimtes en suites over de gehele lengte van het schip. Hierdoor ervaren gasten een ongekend open ontwerp van het schip richting het water en de bestemmingen.

Innovatieve scheepsontwerpen zoals de Silver Nova en Silver Ray zijn het resultaat van jarenlang onderzoek en ontwikkeling door de meer dan 1.300 teamleden van de MEYER Group in Global Design. Global Design bundelt alle ontwikkelings- en ontwerpactiviteiten van de MEYER Group en is op zoek naar verdere specialisten en junior medewerkers voor toekomstige technologieën. Er worden ook architecten gezocht voor het brede productportfolio van de MEYER Group met cruise- en speciale schepen, MEYER Y A C H T S en MEYER Floating Solutions. Bij global design werken de ingenieurs van de MEYER Group op verschillende locaties in Europa en vaak digitaal samen.

Ook gaat de MEYER Group het cruiseschip voltooien dat momenteel in aanbouw is op de voormalige MV-scheepswerf voor Disney Cruise Line (Orlando / VS) in Wismar. Het schip wordt omgebouwd van de nieuw opgerichte MEYER WISMAR tot een van de eerste methanol-aangedreven en daarmee een van de meest milieuvriendelijke schepen op de zeven zeeën. MEYER WISMAR is van plan enkele honderden voormalige werknemers van de MV-scheepswerven in dienst te nemen. Samen met andere bedrijven van de MEYER Group zal het schip worden uitgerust met de meest groene technologieën. De voltooiing is gepland voor 2025.

Zowel Disney als MEYER streven ernaar de uitstoot in de scheepvaart te verminderen, minder energie te verbruiken en de milieu-impact van hun producten te vergroten verkleinen en duurzaam bouwen. “Toen Disney ons benaderde om samen het schip af te ronden, zagen we meteen mooie kansen. MEYER staat voor innovatie en daarom zijn we bijzonder verheugd om ’s werelds eerste volledig op methanol aangedreven cruiseschip aan Disney Cruise Line te leveren. Dit is de volgende kwantumsprong in de richting van groene scheepvaart”, zegt Thomas Weigend, Managing Director van MEYER WERFT en MEYER WISMAR.

Dit vraagt ​​om een ​​complexe ombouw van de scheepsmotoren, extra tanks en vele andere maatregelen die het schip tot een van de duurzaamste van allemaal maken. Het schip kan klimaatneutraal varen zodra er groene methanol beschikbaar is. Daarnaast zal het afvalbeheer aan boord up-to-date zijn.

MEYER WERFT heeft al drie cruiseschepen geleverd aan Disney Cruise Line. Tijdens de Disney Dream en de Disney Fantasy in 2010 en Disney Wish, in gebruik genomen in 2012, is sinds de zomer van 2022 het jongste lid van de vloot van Disney Cruise Line. Twee zusterschepen van de Disney Wish worden in 2024 en 2025 door MEYER WERFT in Papenburg opgeleverd.

Bron en foto’s: Meyer Werft