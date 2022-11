CV Boost 2.0 start in februari

REGIO – In de Eems Dollard regio is zowel aan de Nederlandse als de Duitse zijde van de grens behoefte aan geschoolde arbeidskrachten op bijna alle vakgebieden. Met diverse samenwerkingspartners, waaronder de gemeente Oldambt, is daarom het programma CV Boost ontwikkeld. Het programma CV Boost heeft tot doel jonge talenten uit de Eems Dollard regio in de Eems Dollard regio te houden door hen een extra grensoverschrijdende kwalificatie aan te bieden.

Volgend jaar februari start de CV Boost 2.0. Door mee te doen aan de CV Boost vergroten

deelnemers hun kansen op het vinden van een interessante baan in de Duits-Nederlandse Eems

DollardRegio (EDR).

Het programma ondersteunt deelnemers, van alle leeftijden en nationaliteiten,

en bereidt hen voor op een letterlijk en figuurlijk grensverleggende ervaring.

Het is de tweede keer dat de gemeente Oldambt, in samenwerking met verschillende

onderwijsinstellingen en Interreg-projecten, het programma faciliteert. Het doel is het vergroten van

de arbeidsmarktkansen van ambitieuze, hoger opgeleide werkzoekenden in Noord-Nederland en

Noordwest-Duitsland.



Gedurende een periode van ongeveer 12 weken, ca. 80 uur (6 uur per week), worden deelnemers

voorbereid om succesvol de regionale arbeidsmarkt te betreden door middel van verschillende

workshops, trainingen en microstages. Concreet wordt nuttige kennis aangeleerd, zoals verschillen in

cultuur, over de grens werken, carrièreplanning, cv’s schrijven of voorbereiding op

sollicitatiegesprekken. Daarnaast worden deelnemers in staat gesteld hun professionele en

persoonlijke netwerken uit te breiden. Het programma heeft een hybride opzet met een mix van

online sessies en een paar offline bijeenkomsten en is geheel gratis, inclusief reiskosten. Elke

deelnemer die het programma met succes afrondt, ontvangt een certificaat van de

Hanzehogeschool. Vorig jaar kreeg het merendeel van de deelnemers die het certificaat ontvingen

een baan aangeboden bij een werkgever die ze via het programma hadden leren kennen.



Interesse om mee te doen aan de CV Boost? Op 02.12.2022 om 10.00 uur wordt er een online

informatiesessie voor potentiële kandidaten en eventuele vragen. Heb je interesse, neem dan

contact op via Charlotte Hidding (c.e.m.hidding@pl.hanze.nl) voor de Teams-link.



Ben jij een bedrijf dat wil profiteren van het talent dat wij verzamelen (bijvoorbeeld door een micro-

stage aan te bieden), neem dan contact op met jane.doe@st.hanze.nl

Ingezonden door gemeente Oldambt