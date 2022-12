Inwoners Stadskanaal krijgen informatie over AED-netwerk

STADSKANAAL – In Theater Geert Teis kregen inwoners van Stadskanaal informatie over een AED-netwerk. Hierbij was ook wethouder Jur Mellies aanwezig.

De eerste 6 minuten zijn bij een hartstilstand van levensbelang. Reanimatie en de inzet van een AED binnen de eerste 6 minuten biedt de grootste kans op overleving. De gemeente Stadskanaal is samen met HartslagNu zogenaamde 6-minutenzones aan het inrichten. Hierover werd vanavond in Theater Geert Teis een informatieavond georganiseerd. De avond werd geopend door wethouder Jur Mellies.

De bijeenkomst was voor iedereen die meer wou weten over burgerhulpverlening bij een hartstilstand of op een andere manier een steentje bij wil dragen aan de hartveiligheid in de gemeente Stadskanaal, zoals het beschikbaar stellen van een AED, een rol als burgerhulpverlener of het mee willen denken in een werkgroep. Aanmelden als burgerhulpverlener bij HartslagNu kan als je 18 jaar of ouder bent. Tijdens de informatieavond werd meer informatie gegeven over de opzet van HartslagNu. Ook was er de gelegenheid om vragen te stellen. Tevens kon men zich aanmelden voor een reanimatiecursus.

“Door voldoende AED’s in de gemeente te plaatsen en door de inzet van burgerhulpverleners kan er al hulp verleend worden bij een hartstilstand als de ambulance nog onderweg is. We zijn samen met HartslagNu aan het kijken hoe we dit netwerk zo goed mogelijk in kunnen richten. Zo kunnen we met zijn allen zorgen voor een hartveiliger Stadskanaal” aldus wethouder Jur Mellies.

HartslagNU is een landelijk oproepsysteem voor reanimatie. HartslagNu is ook aanwezig tijdens de informatieavond. Meer informatie over HartslagNu is te vinden op www.hartslagnu.nl.

Foto’s: Hemmo Kuiper