Echtpaar Schomaker viert 60 jarig huwelijksjubileum

TER APEL – Vandaag viert het echtpaar Schomaker-Möller hun 60 jarig huwelijksjubileum.

Vanmorgen bracht burgemeester Jaap Velema namens de gemeente Westerwolde de felicitaties over aan Anton en Gré Schomaker. Zij vieren het feit dat ze 60 jaar geleden, op 30 november 1962, in Emmen in het huwelijksbootje stapten. De burgemeester nam als cadeau hun ingelijste huwelijksakte mee. Van onze Koning en Koningin kreeg het echtpaar een brief.

De heer Antoon Schomaker is geboren op 26 juli 1938 in de gemeente Onstwedde en mevrouw Margaretha Angela Möller zag op 22 mei 1939 in de gemeente Emmen het levenslicht. Het stel leerde elkaar op de kermis in het Duitse Haren kennen. Na hun huwelijk gingen ze in Ter Apel wonen, waar de heer op het postkantoor werkte. Zijn echtgenote werkte bij accountantskantoor Poelman in Emmer-Compascuum. Later verhuisden ze naar Valthermond, waar de heer een postkantoor aan huis beheerde. Zijn echtgenote werkte als boekhouder, was regiomanager voor Oriflame, had onder de naam Yma Mode een kledingzaak en later een lingeriewinkel in Emmen.

Het echtpaar heeft twee kinderen en zes kleinkinderen.