Prijs drinkwater stijgt in 2023

GRONINGEN – Donderdag 24 november heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) de drinkwatertarieven voor 2023 goedgekeurd. Bij een gemiddeld verbruik van 100.000 liter per jaar (100 m³), betalen klanten in 2023 zo’n € 2,09 per 1.000 liter (dit is inclusief vastrecht en belastingen*). Dit was in 2022 € 1,78 per 1.000 liter. De tariefstijging is nodig om te kunnen blijven investeren in de drinkwatervoorziening voor de toekomst.

Investeren in de toekomst

De vanzelfsprekendheid waarmee we in Nederland de kraan opendraaien, staat in scherp contrast met de uitdagingen waar de waterbedrijven voor staan. Klimaatadaptatie, bevolkingsgroei, vervuiling, verduurzaming en de toenemende vervangingsopgave van ondergrondse infrastructuur vragen om een forse toename van investeringen. Ook in Groningen. De droge zomers van de afgelopen jaren hebben ondubbelzinnig duidelijk gemaakt hoe urgent die investeringen zijn.

Hoe wordt het tarief bepaald?

Het tarief voor drinkwater wordt bepaald door de kosten die Waterbedrijf Groningen moet maken voor de winning, zuivering en distributie van drinkwater en ondersteunende diensten. Ze pompen het water op, zorgen ervoor dat het van uitstekende kwaliteit is, transporteren het naar de klanten en zorgen voor de jaarafrekening en facturatie. Daarbij houden ze de tarieven voor het drinkwater zo laag en stabiel mogelijk. Dat zijn ze ook wettelijk verplicht.

Jaarlijks (eind november) worden de drinkwatertarieven aan de aandeelhouders voorgelegd. De ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en de ACM (Autoriteit Consument en Markt‎ ) houden daarnaast toezicht op de tarieven van alle waterbedrijven.

Tarieven 2023

Voor klanten met een watermeter wordt het vastrecht in 2023 € 67,28 per jaar exclusief belasting. Dit was in 2022 € 56,06. De prijs per 1.000 liter (1 m³) drinkwater wordt in 2023 € 0,860 exclusief belasting. Dit was in 2022 € 0,717. Klanten zonder watermeter gaan in 2023 per verbruiksadres € 148,12 per jaar betalen, inclusief vastrecht, maar exclusief belasting. Dit was in 2022 € 123,46.

Bron: Waterbedrijf Groningen