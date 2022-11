SP en PvdD zetten zoutwinning op agenda Provinciale Staten 

GRONINGEN – Op 14 december spreken de leden van Provinciale Staten over de zoutwinning. De fracties van de Socialistische Partij en de Partij voor de Dieren hebben het verzoek ingediend om breed over de zoutwinning en de zorgen en problemen die er spelen te praten. Want net als in het gaswinningsdossier is ook bij de zoutwinning de veiligheid en het welbevinden van de inwoners in het geding.

SP-fractievoorzitter Agnes Bakker: “Al jarenlang strijden gedupeerde inwoners van onze provincie voor hun rechten, waarbij ze niet worden gehoord. Zo wordt in Veendam een bodemdaling verwacht van tot wel 1.20 meter! Incidenten zoals lekkages van diesel en trillingen in zoutcavernes worden niet serieus genomen. Net als bij de gaswinning hebben omwonenden ook hier scheuren in hun huizen en in hun ziel.“

Bakker: “Zoutwinning en gestapelde mijnbouw lijken in tegenstelling tot de gaswinning niet goed genoeg op het netvlies van het college te staan. Terwijl toch óók gedupeerde inwoners van deze mijnbouwactiviteiten een bestuur verdienen dat staat voor hun veiligheid.”

PvdD fractievoorzitter Ankie Voerman: “Is het wellicht eigenbelang dat de provincie de zoutwinning in stand houdt? Zoutwinning lijkt immers boven alles te staan: inwoners, natuur, waterbeheer. De financiële voordelen lijken ook hier weer belangrijker te zijn dan veiligheid en welbevinden van inwoners!

Wanneer kiest het college van Gedeputeerde Staten van Groningen er eindelijk voor om ook bij de zoutwinning de veiligheid centraal te stellen en zich te verzetten tegen iedere vorm van mijnbouw die plaatsvindt in onze prachtige provincie? Heeft de provincie niet genoeg geleerd van alle problematiek rondom de gaswinning?!”

De SP en PvdD zijn samen een actie gestart om zoveel mogelijk verhalen te verzamelen via de Facebookpagina “De gepeperde rekening”. We willen iedereen met schade door zoutwinning of gestapelde mijnbouw oproepen hun verhalen te delen op deze pagina zodat we deze 14 december op een ludieke manier aan het provinciebestuur kunnen overhandigen. Bent u of kent u iemand zonder facebook? Of wilt u liever anoniem uw verhaal kwijt? Mail dan naar: SP@ps-provinciegroningen.nl

