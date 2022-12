Drents Vocaal Ensemble zingt kerstmuziek op 18 december in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op zondag 18 december om 16:00 uur (zaal open 15:30 uur) verzorgt het Drents Vocaal Ensemble een kerstconcert in de Magnuskerk in Bellingwolde.

Het Drents Vocaal Ensemble zingt al meer dan 40 jaar een breed repertoire van voornamelijk a capella, veelal West-Europese, muziek van middeleeuws tot modern. Midden in de coronaperiode trad Viola Land als dirigent aan, met haar achtergrond van uitvoerend musicus (piano) en koordirectie. Het koor telt 25 leden en de recente aanwas in mannenstemmen zorgt voor een prachtig sonoor fundament. Er wordt nu met veel enthousiasme gewerkt aan aanvullend prachtig repertoire uit de Russisch-Oekraïense traditie van Viola Land.

Traditionele a capella Engelse carols (serieus en vrolijk), moderne kerstliederen (van o.a. Karl Jenkins en Philip Stopford) en ontroerende Nederlandse liederen wisselen elkaar af. Een enkel stuk wordt begeleid op piano (Lauridsen, Sure on this shining night). Daarnaast hoort u werk van Rachmaninoff en twee bijzondere Oekraïense kerstliedjes. Verder zal dwarsfluitiste Nicole Grothe samen met Viola Land (duo fluit/piano) enkele instrumentale intermezzo’s verzorgen.

Voor Viola Land is in een koor zingen een manier om je creativiteit en jezelf te uiten. ‘Ieder mens heeft die scheppingskracht in zich, maar niet iedereen kan het alleen uiten. Maar in een koor, doe je en kun je het samen. Sommige mensen geven om de woorden in een koorstuk, voor anderen gaat het om de klank, ritme, of om samenzijn, of om het verhaal dat door de muziek wordt verteld. Ieder hoort in deze kunst wat dicht bij hem staat. In elk geval is zingen in het koor iets voor iemand wiens ziel ontwaakt is. In de uitvoering van muziek stijgt een mens als het ware boven het alledaagse uit en in die tijd zal hij een gevoel van iets hoogs, of misschien groter dan zichzelf, in zijn ziel dragen. Voor mij is het heel fijn om daaraan bij te dragen.’

Aan het einde is een blokje traditionele Nederlandse kerstliederen voorzien, waarbij het publiek wordt uitgenodigd om onder orgelbegeleiding mee te zingen. Kortom, een heel feestelijk kerstconcert om je in de donkere dagen voor kerst aan te laven.

Meer informatie: www.pkn-bellingwolde.nl / commissie@pkn-bellingwolde.nl of Gerdie Kienhorst, PR-commissie Drents Vocaal Ensemble, penningmeester@drentsvocaal.nl 0592 272345 of 06 422 17339.

Ingezonden