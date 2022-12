DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gisteren zijn tussen 5.40 en 15.00 uur van twee auto’s de katalysatoren weggenomen. De wagens stonden destijds op de parkeerplaatsen van de Meyer Werft aan de “Rheiderlandstraße” en de “Industriehafen-Süd”. De schade bedraagt 1.000 euro.

Sögel

Tussen maandag 16.00 uur en dinsdag 9.15 uur is vanaf een bouwplaats aan de Püttkesberge een aggregaat gestolen. De schade bedraagt 2.800 euro.

Neubörger

Tussen maandag 17.30 en dinsdag 7.30 uur is bij een loods aan de Englandsweg ingebroken. De verschillende ruimtes werden doorzocht. Het is nog niet duidelijk wat er is gestolen en hoe groot de schade is.

Tussen drie en vijf uur is ook bij een bedrijfsgebouw aan de Englandsweg ingebroken. Naast contant geld gingen de daders er met een op het terrein geparkeerde BMW X6 vandoor. De sleutels stalen ze uit het kantoor.

Meppen

Gistermorgen om half twaalf zag een bestuurder van vermoedelijk een witte Mercedes Sprinter met een EL kenteken te laat dat een 67 jarige bestuurster van een Mercedes EQB stopte vanwege wegwerkzaamheden en tegemoetkomend verkeer. Hij haalde haar in en schampte daarbij de voorkant van haar wagen. De veroorzaker is vervolgens doorgereden.

Vanmorgen is om kwart voor elf op de A31 ter hoogte van Meppen een Mercedes in brand geraakt. De bestuurder wist de auto op tijd op de pechstrook te zetten en de wagen te verlaten. Bij de brand kwam een dikke zwarte rook vrij. Het vuur werd door de brandweer van Meppen geblust. De weg is in zuidelijke richting enige tijd volledig afgesloten geweest voor blus- en bergingswerkzaamheden. Over de oorzaak van de brand en de hoogte van de schade is nog iets bekend.

Dörpen

Gistermorgen is rond drie uur bij een kantoor van een technisch bedrijf aan de Industriestraße Süd ingebroken. Binnen werden diverse spullen vernield. Ook is er geld gestolen. De schade wordt op 400 euro geschat.