Projecten op sportpark De Barlage moeten mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt enig structuur in hun leven brengen

VLAGTWEDDE – Sinds enkele weken zijn op sportpark De Barlage twee projecten van start gegaan.

Op maandagmorgen en woensdagmorgen is er een project waarin Afeer en FC Groningen een

grote rol in spelen. Doel van het project is om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt weer enig structuur in hun leven te brengen en zicht op een baan of vrijwilligerswerk te creëren. Dit wordt geprobeerd door middel van gesprekken met deskundigen en aansluitend een sport- moment op het veld.



Het tweede project is een soortgelijk project. Hierin speelt de gemeente Westerwolde en wederom Afeer een rol. Doel is bijna hetzelfde als het andere project met de kanttekening dat de doelgroep iets ouder is. Deze deelnemers hebben eveneens een achterstand op de arbeidsmarkt. Op vrijdagmorgen komen zij bijeen in de kantine. Hebben gesprekken met elkaar, gaan samen met een diëtiste boodschappen doen, bereiden samen een lunch voor, sporten met elkaar, doen een bedrijfsbezoek en maken afsluitend alles weer schoon.

Onlangs bracht wethouder Saskia Ebbers een bezoek aan v.v. Westerwolde. Zij was vol lof over het

sportpark, die als een van de eerste voetbalverenigingen rookvrij is. “Belangrijk om ook richting onze jeugd hier een voorbeeldfunctie in te nemen”, aldus de wethouder.

Een uitdaging ligt daar ook om een van de eerste voetbalverenigingen te zijn die energie neutraal wordt.



Ook was er nog “hoog” bezoek in de persoon van Hans Nijland. De oud-directeur van FC Groningen kwam een wedstrijd van zijn kleinzoon bekijken. Tijdens een gesprek gaf hij complimenten over het sportpark, de ligging en de opgeruimde aanblik.



Bron: v.v. Westerwolde