Stadskanaal is JOGG-gemeente geworden

STADSKANAAL – Welstad, JOGG Nederland en de gemeente Stadskanaal hebben de samenwerking JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) ondertekend.

Hiermee beloven ze zich in te zetten om de leefomgeving van kinderen gezonder te maken. Vanaf 1 januari 2023 gaan ze samen aan de slag. Zo maken ze gezond gewoon.



Stel je eens voor dat iedereen in 2040 lekker in z’n vel zit. Dat we allemaal gezond eten, genoeg bewegen en goed slapen. Zo’n gezonde toekomst, dat wil toch iedereen? Een gezonde toekomst begint met een gezonde jeugd. Met kinderen en jongeren die opgroeien in een gezonde omgeving. Maar die omgeving is nu lang niet altijd niet zo gezond. Wethouder Jur Mellies: “Het is vaak moeilijk om de gezonde keuzes te maken. Daar doen we al veel aan en met de JOGG aanpak kunnen we dat nog beter doen.”



Bron: Gemeente Stadskanaal