Westerwolde krijgt bezoek van Groninger Boys

VLAGTWEDDE – In de laatste wedstrijd voor de winterstop, wat tevens de laatste wedstrijd in de eerste ronde van de competitie 2022 / 2023 is, ontvangt Westerwolde zondag op De Barlage het stad-Groninger Groninger Boys. Voor Westerwolde staan er deze middag twee zaken op het spel. In de eerste plaats het proberen te handhaven van de ongeslagen status in thuiswedstrijden in deze competitie. En ten tweede de nare smaak van afgelopen zondag proberen weg te spoelen toen er in het Drentse Zeijen tegen SVZ een ruime 5 – 0 nederlaag werd geleden. Mocht het team van trainer Richard Streuding – die overigens voor een jaar heeft bijgetekend bij de Vlagtwedders – in beide zaken slagen, dan kan er gesproken worden van een goede en geslaagde eerste competitiehelft.

Groninger Boys staat momenteel op de zevende plaats op de ranglijst. De ploeg van de trainers De Grooth en Nout heeft nu 15 punten, één minder dan Westerwolde. Het doelsaldo van de stadjers is 15 – 18. Westerwolde staat na tien wedstrijden op de vijfde plaats met 16 punten en helaas eveneens een negatief doelsaldo: 17 – 19. En omdat beide ploegen de punten nodig hebben om in de tweede helft van de competitie niet al te ver naar beneden te hoeven kijken, zou het duel best wel met de nodige aantrekkelijkheid gepaard kunnen gaan.

De wedstrijd op Sportpark De Barlage begint (ijs en weder dienende) zondagmiddag om 14.00 uur en staat onder leiding van een nog niet bekend zijnde scheidsrechter. Dit omdat zijn naam bij de KNVB is afgeschermd. Wat wel bekend is, is dat Martijn Bakker pupil van de week is en dat Vakwinkel Hidding DHZ van de Schoolstraat in Vlagtwedde de wedstrijdsponsor is.

Ingezonden