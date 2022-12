STADSKANAAL – Bram en Fenna Kloppenburg na 60 jaar nog steeds verliefd



Bram en Fenna Kloppenburg uit Stadskanaal vieren vandaag dat ze 60 jaar zijn getrouwd.

Locoburgemeester Ingrid Sterenborg van de gemeente Stadskanaal kwam het diamanten echtpaar feliciteren en overhandigde hun een ingelijste afdruk van hun trouwacte.

Zaterdagmiddag hebben ze al een brief van koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvangen. Bram Kloppenburg en Fenna Bos zijn allebei geboren in Valthermond, de heer Kloppenburg op 26 september 1939 en mevrouw Kloppenburg op 24 maart 1942. Ze woonden als kind bij elkaar in de straat.

Bram volgde eerst een opleiding tot elektricien, maar moest die studie opgeven en werd petroleumboer.

Het echtpaar trouwde op 12 december 1962 in het gemeentehuis in Exloo.

Net als de ouders van Fenna, die zijn ook getrouwd op 12 december.

Bram heeft later gewerkt bij “de Philips” en Fenna kookte in de keuken van het bejaardenhuis Heidehiem in Emmen en schotelde daar de bewoners de heerlijkste gerechten voor.

Het echtpaar kreeg dankzij Philips een flatwoning toegewezen aan de Groningerlaan in Stadskanaal. Later verhuisden ze naar een woning aan ‘t Kienholt en ze wonen nu al weer 36 jaar in hun knus huisje aan de Fivelingolaan.

Nadat Bram bij Philips aan de lopende band van de televisiebuizen had gewerkt, wist hij zich op te werken tot chef van de centrale werkplaats. De bewoners van Heidehiem hadden pech, Fenna is na het huwelijk gestopt met werken maar viel af en toe nog graag in.

Het echtpaar kreeg drie zoons en zeven kleinkinderen en ze zien er naar uit om over enkele maanden over-opa en oma te worden.

De vakanties van het gezin gingen bijna altijd naar “hun” Ameland.

Fenna houdt van borduren, legt puzzels in elkaar en geniet van het zelf kaarten maken (en versturen”.

Vroeger maakte ze veel kleding voor haar “jongens”.

Bij Bram gaat de liefde echt door de maag, hij geniet nog elke dag van de kookkunsten van zijn liefste. Die liefde voor elkaar straalt er na zestig jaar nog duidelijk af, Bram werd er nog steeds ontroerd van vertelde hij.

Bram onderhoudt zelf nog de tuin en verzorgt de kippen.

En hij is nog dagelijks te vinden in zijn werkplaats aan huis, daar maakt hij mooie houten voorwerpen.