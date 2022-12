VLAGTWEDDE – Arend Smits presenteert zijn debuutroman “Het tussenparadijs” in bibliotheek in Vlagtwedde



Schrijver Arend Smits presenteerde vanavond zijn debuutroman “Het tussenparadijs” in de bibliotheek in Vlagtwedde.

Voor een aandachtig luisterende gehoor presenteerde hij zijn boek dat een intrigerend verhaal vertelt van een man die na een fikse burn-out zijn leven weer tracht op te pakken.

In een openhartige inleiding vertelde hij hoe hij tot het schrijven van dit boek is gekomen en dat dit verhaal erg heeft meegewerkt aan zijn eigen herstel na een periode van een flinke burn-out.

Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Doornwater, zij schrijven op hun site: “Arend weet de emoties, gevoelens en gedachten van zijn personages prachtig in woorden te vatten.”

Bijzonder is dat het verhaal zich voor een groot gedeelte afspeelt in het buurtschap Pallert. Hoofdpersoon is de 52-jarige Allart Wessels, die door een stevige burn-out langdurig thuiszit. Allart is geboren en getogen in de regio Haarlem, waar het verhaal zich deels afspeelt. Het buurtschap Pallert, gelegen in het oosten van de provincie Groningen, tegen de Duitse grens aan krijgt later een prominente plaats in het verhaal in.

Allarts familie heeft sinds eind jaren zestig een tweede huis in deze buurtschap.

Als Allart de zwaarste klap van zijn burn-out te boven is en weer energie krijgt om iets te ondernemen, besluit hij een boek te gaan schrijven over zijn familie.

Naarmate zijn verhaal vordert, ontdekt hij steeds meer onopgehelderde voorvallen die zich decennia terug hebben voorgedaan. Hij gaat op onderzoek uit en komt tot de ontdekking dat niet alleen het huis in Pallert, maar ook hijzelf een veel grotere rol heeft gespeeld bij gebeurtenissen die binnen de familie zijn voorgevallen.



Arend Smits komt van origine uit West-Friesland maar woont inmiddels al enkele jaren met zijn gezin in Duitsland, niet ver van de plek waar het verhaal zich afspeelt. Daarom koos hij er ook voor om zijn boek in deze regio te lanceren.

Het boek ligt binnenkort ook in de bibliotheken in Westerwolde.