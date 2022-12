Politie zoekt getuigen van aanrijding Veendam

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 19 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGENACHTIGE DAG | HOGE TEMPERATUREN

De temperatuur ligt vanochtend op +2 tot +4 graden maar het is lokaal nog glad door de ijzel van vannacht. Het is ook nog erg regenachtig met een matige zuidenwind. Ook vanmiddag is het guur weer met flinke perioden met regen, het is pas in de namiddag en vanavond dat het gemiddeld wat droger wordt. De maximumtemperatuur is uiteindelijk 7 graden en de wind wordt matig tot vrij krachtig, dat is windkracht 3 tot 5.

Vanavond blijft het dus bij enkele buien maar in de loop van de nacht en morgen zijn er weer meer perioden met regen. De temperatuur stijgt dan door naar 8 á 9 graden en ook morgen is er een matige tot vrij krachtige wind uit de zuid- tot zuidwesthoek.

Na morgen zal het toch vooral een wisselvallig plaatje blijven met af en toe een paar opklaringen maar regelmatig ook een enkele buien die voorbijkomen. De temperaturen blijven vrij hoog, al gaan daar in het volgende weekend wel weer een paar graden vanaf.