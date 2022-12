VEENDAM – Op donderdag 22 december en vrijdag 23 december heeft deBasis Veendam een kerstdiner georganiseerd. Het diner vond bij de Breehorn plaats. Een gezellig samenzijn voor mensen die kerst, om wat voor reden dan ook een moeilijke tijd vinden. Ontmoeting, gezelligheid, samen koken en samen eten stond centraal.

Ruim 140 deelnemers hebben zich hiervoor opgegeven en hebben genoten van een heerlijk gezonde maaltijd en een geweldige avond!

Kookboek

Wethouder Ans Grimbergen was namens de gemeente Veendam aanwezig tijdens één van deze avonden. Ze kwam niet met lege handen, maar had voor iedereen een kookboek. In dit kookboek, ‘Samen koken in Veendam’, staan gezonde recepten en goedkope recepten. Bovendien zijn de recepten eenvoudig te maken en dragen bij aan een gezonde en betaalbare levensstijl.

Wethouder Ans Grimbergen: “Het was een enorm gezellige bijeenkomst. Mensen genoten van het eten, elkaar en de muziek. Er werd gelachen, gedanst en de polonaise op kerstmuziek was uniek. De donkere dagen voor kerst zijn niet voor iedereen fijn, maar deze avond was een mooi lichtpunt. De mensen waren ook blij met het kookboek met recepten voor gezonde, lekkere en goedkope voeding. Gezonde voeding en bewegen is zo belangrijk voor lichaam en geest. Met dit kookboek willen wij als gemeente het gezond eten en samen koken ondersteunen. Het boek is samengesteld op basis van producten die bijvoorbeeld in de voedselpakketten van de voedselbank zitten. Het was een geslaagde avond!”

Bestaande maaltijdgroepen

In Veendam zijn er diverse maaltijdgroepen actief, zoals Maaltijdkring, Heel Sorgvliet Kookt, eten bij Beste Buur en de maaltijdgroep van Broekema. Ook hier gaat men het kookboek gebruiken om met elkaar gezond en goedkoop te eten.

Gezonde levensstijl belangrijk

Uiteraard is een gezonde levensstijl en daarmee gezond koken belangrijk. Daarom wordt het kookboek ook kosteloos beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld gebruikers van:

Voedselbank Veendam

Kledingbank Veendam

Taalklassen bibliotheek Veendam

Minima in Veendam

Deelnemer kookworkshops deBasis

Huiskamer

Kinderen/ouders/deelnemers aan de verrijkte schooldag

Ingezonden