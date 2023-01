Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 9 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIEN OP KOMST | STERK WISSELVALLIGE WEEK

Ondanks een vrij rustig begin wordt het vandaag toch een beetje een gure dag want een buienstoring trekt over Noordoost-Nederland door naar Duitsland. Daardoor gaan zich in de loop van de ochtend buien aandienen en vanmiddag zijn er een aantal flinke buien, waarbij ook kans is op hagel. Het regent natuurlijk niet de hele tijd, maar veel zon is er vanmiddag nu ook weer niet en de temperatuur is met 5 tot 7 graden ook niet erg hoog. Dan de wind: die is eerst veranderlijk van richting, vanmiddag komt er een matige westenwind op gang.

Vanavond en vannacht kan er lokaal nog een bui vallen maar morgenochtend is het droog. Dan is er ook een beetje zon maar morgenmiddag is het bewolkt en morgenavond en woensdagnacht komen er flinke perioden met regen. Woensdag-overdag klaart het dan weer een beetje op maar het blijft wisselvallig met een enkele bui, en dat is donderdag en vrijdag is dat ook zo.

De middagtemperatuur ligt later in de week op 8 tot 10 graden en ook op de lange termijn zijn er weinig grote wijzigingen te voorzien. Want er blijven lagedrukgebieden op de oceaan en boven Engeland.