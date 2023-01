Vaccinatie HPV voor 19 tot en met 26 jarigen van start. Vaccinatie mogelijk bij zeven locaties.

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 11 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPKLARINGEN | NA HET WEEKEND KOUDER

De regenzone van vannacht is weer vertrokken en we krijgen vandaag in de dagperiode vrij mooi weer met veel opklaringen en een eventuele bui is heel lokaal. Dat wordt vanavond anders, want een buienstoring gaat in de loop van de avond ook bij ons passeren met af en toe een flinke regenbui. Het wordt een beetje vlagerig maar zware windstoten hoeven wij nog niet te verwachten. De temperatuur is ongeveer 10 graden en er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind (windkracht 3 tot 5).

En na die buien van vanavond is het vannacht een tijdje droog maar later in de nacht en morgenochtend valt er een tijd regen. Dan is er kans op windstoten. En er kan ook snel 5 tot 10 mm aan neerslag vallen, dus morgenochtend is het een natte toestand.

Morgenmiddag is het tijdelijk wat droger maar later volgt er weer een zone met wat regen. Daarna zijn vrijdag en het weekend onbestendig met enkele buien, maar de temperatuur gaat in het weekend al omlaag naar 7 of 8 graden. En dan zet daarna ook door: volgende week is er dan ook kans op enkele buien met maxima rond het midden van de week van 3 tot 5 graden en minima rond het vriespunt.