Fieke Gosselaar nieuwe streektaalconsulent bij Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC)

GRONINGEN – Fieke Gosselaar start 1 februari als streektaalconsulent bij het Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC).

Als schrijfster is Fieke een bekende stem in de hedendaagse Groningse literatuur. Zij gaat zich twee dagen in de week bezighouden met het Gronings in de breedste zin; als schrijftaal, als spreektaal en als onderdeel van de Groninger cultuur en identiteit. Ook zal zij in samenwerking met collega’s onder andere werken aan verschillende educatieprojecten en evenementen. Hierbij zullen ook de wetenschappelijke activiteiten van het CGTC een belangrijke rol spelen.



Over Fieke

Fieke Gosselaar, opgegroeid in Finsterwolde, debuteerde met de bundel Tussen de anderen. In 2018

verscheen haar eerste roman Het land houdt van stilte en vorig jaar kwam de roman Als je ze kent uit. Haar (Nederlandstalige) romans spelen zich veelal af in de provincie. Naast romans schrijft Fieke gedichten in het Gronings en ze las jarenlang haar Groningstalige columns voor op Radio Noord. Fieke publiceerde onder meer in bloemlezingen van Dichters in de Prinsentuin, Dag van de Grunneger Toal, het online literaire platform Oader en in de bundel Verrassend Nedersaksisch. Ook verscheen haar werk regelmatig in het Groninger literatuur tijdschrift Krödde.



Hoewel er in haar kindertijd thuis geen Gronings werd gesproken, leerde Fieke wel degelijk Gronings spreken op de voetbalclub BNC in Finsterwolde waar iedereen het sprak. Het was dichter Jan Glas die Fieke later aanmoedigde om ook in het Gronings te schrijven. Dat deed ze en de liefde voor de

streektaal is gebleven. ‘De taal hoort bij waar je vandaan komt en hoewel het aantal mensen dat het

Gronings spreekt vermindert, heb ik de indruk dat de interesse in streektaal er wel degelijk is. Naast

de educatieprojecten die er vanuit het CGTC op de scholen lopen en de ontwikkeling van apps om

het Gronings online te kunnen leren, hoop ik de komende tijd bij meer mensen de liefde voor de

streektaal aan te wakkeren. Ze ontdekken misschien dat de streektaal hen meer kan brengen dan ze

hadden vermoed.’



Meer weten over Fieke Gosselaar? Voor de rubriek Moi Grunnegers! ging het CGTC in gesprek met

Fieke. Lees hier het interview: Moi Grunnegers!: Een gesprek met Fieke Gosselaar | CGTC

