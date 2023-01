Wandelen werkt! in Bellingwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 12 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ONSTUIMIGE FASE | NA HET WEEKEND KOUDER

Er komen vandaag vanuit het westen af en toe opklaringen en zo regenachtig als vannacht zal het niet meer zijn, maar regelmatig kan er nog een bui voorbijkomen en vanavond neemt de kans op regen ook weer toe. En blijft een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind met windvlagen, de temperatuur ligt rond 10 graden.

Vannacht komen er veel opklaringen en dan blijft het op de meeste plaatsen droog, maar morgen zijn er verspreid met buien. Die geven op hun beurt af en toe zware windstoten en vlagen van 80 km/uur zijn morgen mogelijk. Want de wind draait dan naar het westen en daardoor zijn buien vaak wat feller. De maximumtemperatuur voor morgen is ongeveer 9 graden.

Zaterdag zijn er geen windstoten maar is er wel een flinke zuidwestenwind. Daar komt in de ochtend een groot regenfront mee aanwaaien, in de middag zijn er opklaringen en nog enkele buien. Zondag zijn er ook een paar regenbuien en dan is het nog zo’n 7 graden, na het weekend is de middagtemperatuur 4 tot 6 graden. De minimumwaarden zijn dan 0 tot +2 en er is de eerste dagen van de volgende week dan ook kans op winterse buien met gladheid op de weg.