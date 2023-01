Groningse bibliotheken organiseren Kahoot Kampioenschap

PROVINCIE GRONINGEN – Ben jij tussen de 10 en 12 jaar oud? Speel je graag een Kahoot Quiz? Doe dan mee aan een quizcompetitie van de Groningse bibliotheken. Biblionet Groningen is op zoek naar dé Kahoot Kampioen van Groningen!



BiebLab is hét jeugdplatform van Biblionet Groningen. In februari organiseren de bibliotheken een Kahoot Kampioenschap voor kinderen uit groep 6 t/m 8. In acht bibliotheken én online vinden voorrondes plaats. Tijdens de voorronde spelen we een Kahoot Quiz met 15 vragen over de leukste feitjes en weetjes. De winnaars gaan door naar de provinciale finale op woensdag 1 maart.



Woensdag 1 februari om 15.00 uur | Bibliotheek Veendam

Woensdag 8 februari om 15.00 uur | Bibliotheek Appingedam

Woensdag 8 februari om 15.00 uur | Bibliotheek Winsum

Woensdag 8 februari om 15.00 uur | Bibliotheek Hoogezand

Woensdag 8 februari om 15.00 uur | Bibliotheek Oude Pekela

Woensdag 8 februari om 15.00 uur | Bibliotheek Stadskanaal

Woensdag 8 februari om 15.00 uur | Bibliotheek Ter Apel

Woensdag 15 februari om 15.00 uur | Bibliotheek Winschoten



Wil je meedoen aan een voorronde in de bibliotheek? Meld je aan via de agenda op bieblab.nl. Je kan meespelen via je eigen tablet of telefoon.



Online voorronde

Wil je online meespelen? Dat kan! Op woensdag 22 februari presenteren Jeroen en Jolanda van BiebLab de online voorronde via YouTube. Doe mee en maak kans op de allerlaatste plek voor de finale! De uitzending begint om 15.00 uur op youtube.com/bieblab.



Over BiebLab

BiebLab is hét jeugdplatform van de Groningse bibliotheken. Volg de video’s op TikTok, doe mee met online events op YouTube óf neem een kijkje achter de schermen op Instagram. Online en in de Bibliotheek gaan Jeroen, Jolanda, Yorick, Arnoud experimenteren, onderzoeken en maken we samen toffe series.

Kijk voor meer informatie op bieblab.nl

Ingezonden