Stichting MiGreat bedankt inwoners van gemeente westerwolde voor de aanhoudende hulp tijdens de asielcrisis

WESTERWOLDE – Stichting MiGreat wil graag inwoners van gemeente Westerwolde bedanken voor de aanhoudende hulp tijdens deze asielcrisis. Hieronder hun ingezonden bericht.

Solidariteit doen we samen! Ook in Ter Apel. Bewoners van het AZC en het dorp wilden niet langer toekijken, maar ook iets doen aan de nood en de ellende. Steeds meer mensen zijn actief.

MiGreat wil zo snel mogelijk overbodig worden in Ter Apel. Tegelijkertijd is de opvangcrisis nog steeds niet voorbij: als er in de zomer weer meer mensen asiel aanvragen in Nederland, zou het kunnen dat mensen opnieuw in het gras moeten slapen. Dan is er een grotere groep mensen die paraat staat om hulp te bieden.

Ten tweede omdat betrokkenheid ook nu heel hard nodig is. Het netwerk van bewoners van het AZC en lokale mensen doet iedere avond rondes om te controleren of er niemand buiten slaap en deelt hulpgoederen uit. Vooral mensen met ingewikkelde psychische problematiek of gecompliceerde asielaanvragen worden nog te vaak aan hun lot overgelaten.

Overdag word er gewerkt aan het organiseren van hulpgoederen in de opslag, die sinds kort ook in Ter Apel is. En elke avond worden er rondes gereden door inwoners om te signaleren of het verleden zich niet herhaalt – slapen er mensen buiten? Kan iemand hulp gebruiken?

Wij willen iedereen enorm bedanken die zich nog steeds inzet en klaar staat om te helpen! Grenzeloze solidariteit is overal waar mensen in de ander niet een gevaar, maar een medemens herkennen, ook in Ter Apel.

Woon je in de buurt van Ter Apel en wil je ook iets doen? Mail ons op info@migreat.org!

