DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

In de avond/nacht van woensdag op donderdag is zo’n 200 liter diesel uit een mobiele kraan gestolen. De machine stond op dat moment op een bouwplaats aan de Hauptstraße in Weener en was ’s middags net volgetankt.

Haren

Gisteravond zijn brandweer en politie om tien uur uitgerukt voor een brandmelding bij een afvalcontainer aan de Wieselweg in Haren. Uit de container kwam rook, maar tot daadwerkelijke brand kwam het niet. Er raakte niemand gewond er er was geen schade.

Meppen

Tussen woensdagavond tien uur en donderdagmiddag één uur is bij een kelder van een appartementencomplex aan de Lingener Straße ingebroken. Nadat de daders zich met geweld toegang tot een van de ruimtes hadden verschaft, gingen ze er met diverse levensmiddelen vandoor. De schade bedraagt 50 euro.

In de nacht woensdag op donderdag is bij een tankstation aan de Haselünner Straße in Meppen ingebroken. Er werden tabakswaren gestolen. De schade wordt op 10.000 euro geschat.

Gistermorgen vond om 6.20 uur op de Püntkers Patt in Meppen een aanrijding tussen een scooterrijder en een fietser plaats. Het ongeval gebeurde in een bocht. De fietser, die donkere kleding droeg en geen licht aan had, reed op de verkeerde weghelft. Bij de aanrijding kwam de 35 jarige scooterrijder ten val en raakte lichtgewond. De fietser is doorgereden.

Lähden

Gisteravond belandde rond zeven uur een 20 jarige bestuurster van een VW Golf door onbekende oorzaak in de linker berm van de Haselünner Straße. Dit gebeurde ter hoogte van de afslag Flechum. Nadat zij tegen een vangrail en twee bomen was gebotst kwam ze in de rechter berm terecht. De auto kwam midden op de weg tot stilstand. De bestuurster raakte zwaargewond. De schade wordt op 11.860 euro geschat. Hoe het ongeval kon gebeuren is onbekend.