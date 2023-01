Zaterdag 4 februari “Regio Cup” dammen voor jeugdleden in Hijken

HIJKEN, WINSCHOTEN – Zaterdag 4 februari fungeert dorpshuis de Dorpshoeve in Hijken als decor voor de 2e “Regio Cup” dammen voor jeugdspelers tot 20 jaar. De deelnemers worden door jeugdleider Rik Smit van de Drentse Dambond, als basis in groepjes van 8 geplaatst. Dit gebeurt op sterkte, waarbij deelnemers met de hoogste speelsterkte in groep 1 worden ondergebracht. Daarna wordt een zogenaamd rondtoernooi afgewerkt waarbij de damklok achterwege blijft, behoudens groep 1 en 2 die bestaan uit 6 spelers die wel met een digitale klok de partijen afwerken. In elke groep is na afloop voor de nummer 1, 2 en 3 een beker beschikbaar.

De 1e “Regio Cup” van dit seizoen was op zaterdag 17 december in Hoogeveen. Hier gaven maar liefst 80 jongelui acte de préséance. Het toernooi in Drenthe begint overigens om 13.30 uur en duurt tot ca. 16.00 uur. De volgende “Regio Cup” staat gepland op zaterdag 1 april in Gramsbergen.

Jeugdtoernooien

Om de damsport meer onder de aandacht te brengen bij de schoolgaande jeugd, besloot de Drentse Dambond (DDB) eind vorige eeuw te starten met jeugdtoernooien, met als inzet de “DDB Cup”. Dit toernooi had tevens een uniek concept om in aanmerking te komen voor de wisselbeker. De behaalde punten van alle deelnemers worden namelijk omgerekend naar percentages. Zo heeft bijvoorbeeld de winnaar van groep 7 of 8 evenveel kans om de wisselbeker te winnen, dan de sterkere spelers in groep 1 of 2. De wisselbeker blijft trouwens in het bezit van de kampioen tot het volgende toernooi. Deze “DDB Cup” bleek in Drenthe een “gouden greep” te zijn en werd jaren later uitgebreid met de provincies Groningen, Friesland en Overijssel. Daarbij werd de “Regio Cup” geboren met als overkoepelende organisatie “Jeugddammen Noord”. Deze toernooien zijn naast, de bekende scholendamtoernooien, een ideale manier om “laagdrempelig” met de damsport in aanraking te komen. De aanmelding geschiedt overigens via de plaatselijk damclubs.

Ingezonden