Kerkdorp Zandberg wenst rol bij EK Wielrennen 2023

ZANDBERG – Na de presentatie op 17 januari j.l. van de stand van zaken rond het EK Wielrennen van 20 tot en met 24 september in Drenthe heeft de Stichting Zandbergia de mogelijkheden onderzocht hierbij een actieve rol te kunnen vervullen.

Het kerkdorp Zandberg heeft in de loop der jaren naam gemaakt als doorkomstplaats bij internationale wielerevenementen, zoals:

17 april 1997 Niedersachsen Rundfahrt

12 mei 2002 Giro d’Italia (incl. 1e tussensprint)

2000 t/m 2004 UCI klassieker Groningen-Münster (5 edities)

De geografische positie van Zandberg is curieus te noemen, liggend in 3 gemeenten (Borger-Odoorn, Westerwolde en Stadskanaal) en in 2 provincies (Drenthe en Groningen).Het voorbereidend comité heeft vastgesteld dat school, kerk en zalencentrum De Schaapsberg tot de provincie Drenthe behoren.De bereikbaarheid via Valthermond (Kavelingen) en Nieuw Weerdinge gaat via bestaande geasfalteerde wegen in de provincie Drenthe.De Ronde van Kavelingen kreeg rond 1930 een plaats op de wielerkalender.Het stichtingsbestuur, momenteel nog onwetend over de stand van zaken rond de routevaststelling, denkt ook overigens sterke troeven in handen te hebben om de kandidatuur kracht bij te zetten en wijst erop dat:

er ervaring is opgebouwd qua organisatie van internationale wielerevenementen;

er een grote aantrekkingskracht op een breed publiek is gegroeid;

er een goed organisatorisch vermogen aanwezig is;

men over een breed internationaal netwerk beschikt;

het een ideaal podium voor een internationaal volksfeest vormt (2002: Donderjagers, Nike Demo Team, volkszanger Jannes).

Kort samengevat, voldoende redenen binnenkort bij de gemeente Borger-Odoorn en organisator Thijs Rondhuis te informeren naar de mogelijkheden.

Ingezonden door Wim Mensen