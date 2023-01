De Graanrepubliek gaat voor 100% lekkere, inclusieve en duurzame producten

BAD NIEUWESCHANS – Bij de Graanrepubliek worden diverse producten van Gronings graan gemaakt. Een van deze producten is Dollard Whisky. De makers organiseerden gisteren voor hun (toekomstige) ambassadeurs een rondleiding en proeverij.

De Graanrepubliek is een coöperatie van boeren, makers en ondernemers. Ze werken samen hard aan het bereiken van een ultiem doel: het verbeteren van het voedselsysteem voor de allerbeste smaak van hun producten. Hun werkatelier is in een voormalige stoomlocomotievenloods: De Oude Remise aan de Oudezijl in Bad Nieuweschans. Op deze plek wordt onder andere brood, muesli, pasta, vegan snacks, bier, whisky en jenever gemaakt.

Het pand is aan de binnenkant verbouwd en ziet er weer uit zoals het vroeger was: een grote ruimte waarin locomotieven werden onderhouden en opgeknapt. Binnenkort zal de officiële opening plaatsvinden, maar elke zaterdag kunt u er tussen 10.00 en 20.00 uur terecht voor een hapje en een drankje. Ook is het gebouw open voor onder anderen vergaderingen, presentaties en bruiloften.

Gisteren werd er door Dollard Whisky een proeverij georganiseerd. Dollard Whisky, 100% whisky van Groningse bodem en 100% merk van de Graanrepubliek, is bezig met een crowdfunding. Het is een initiatief van Thijs Dijkstra en Lennart Deddens. Om de plannen voor de volgende fase uit te voeren is een voorfinanciering nodig van minimaal 3 jaar. Dit omdat whisky ten minste 3 jaar en één dag op een eikenhouten vat moet liggen voor het whisky mag heten. Er hebben zich al 94 ambassadeurs aangemeld, dat is 83%, 41.655 euro, van de benodigde 50.000 euro. Zij en geïnteresseerden kregen gisteren een rondleiding langs de grote koperen ketels. Ook mochten ze een kijkje nemen bij de overige gebruikers van De Graanschuur.

De foto’s zijn gemaakt door Jan Glazenburg.

Meer foto’s vindt u HIER.