Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 23 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG VEEL BEWOLKING | MORGEN ZONNIGE PERIODEN

De bewolking van gisteren is nog lang niet weg en er zijn zo mogelijk nog minder opklaringen dan gisteren: mogelijk breekt de zon vanmiddag nog even door. Een drup motregen is ook niet onmogelijk maar het is bovenal een rustige maandag met een zwakke tot matige noordoostenwind. De maximumtemperatuur is ongeveer +3 graden.

Vanavond en vannacht kan de bewolking af en toe wat vaker gaan breken. In dat geval krijg je lagere temperaturen met een minimumtemperaturen rond -1. En die temperaturen kunnen op hun beurt resulteren in de vorming van een paar mistbanken.

Die mistbanken kunnen er morgenochtend ook zijn maar verder maakt de zon morgen meer kans dan vandaag, al blijft er ook bewolking aanwezig. Er staat maar een zwakke variabele wind, de middagtemperatuur is 2 graden. Woensdag begint ook met zon en enkele mistbanken. Dan is het minimum -2 of -3, later op de dag komt er meer bewolking en woensdagavond is er kans op wat sneeuw en regen.

Na woensdag is er eerst een noordenwind en later een noordwestenwind. Dat geeft soms een bui, middagtemperaturen tussen 4 en 7 graden.