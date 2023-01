IJzersterk optreden van Blond & Bleu in Ons Noabershoes Veelerveen

VEELERVEEN – Zaterdag vond in Ons Noabershoes te Veelerveen een optreden van Blond & Bleu plaats. Blond & Blue is een talentvolle nieuwe Bluesband met een onverwacht en vernieuwend repertoire. Alles komt voorbij: Traditionele blues, rock/ blues en zelfs een snufje psychedelische blues….. altijd in een frisse jas en vol enthousiasme gebracht! Met nummers van o.a. Harry Muskee, Susan Tedeschi, Freddie King en DeWolff worden alle hoeken van het genre verkend. Het jong enthousiasme van gitaar en drums wordt overgedragen op de ervaren beleving van bas en zang. En vice versa. Een band die staat als een huis en optimale muziekbeleving garandeert.



Het is zaterdag 21 januari 2023, even voor 19:30 uur als Bart de Glint, breeduit lachend de hal van MFA Ons Noabershoes te Veelerveen binnen komt. Hij heeft er zin in. Vanavond treedt hij met de door hem opgerichte blues formatie BLOND & BLUE op in Veelerveen. Even handen schudden en dan gelijk maar beginnen met het uitladen van de benodigde apparatuur. Even later komen ook drummer Deez Epskamp en mondharpist Jan van Leest binnen. Zangeres Monique Schuiten en gitarist Tom Mulder sluiten als laatste aan. Snel even een kop koffie en dan aan het werk. Opbouwen, druk met kabels, versterkers, microfoons en instrumenten in de weer.

De eerste bezoekers zijn inmiddels binnen en zoeken een plaatsje. De geur van vers gezette koffie komt je tegemoet. Nog snel even soundchecken, het geluid wordt uitstekend afgestemd op de relatief kleine ruimte waarin ze spelen. Nog even tijd voor een kop koffie en dan is het 20:30 uur. Het café is inmiddels behoorlijk gevuld.

Zangeres Monique Schuiten memoreert het voor hen bijzondere optreden, hier vanavond in Veelerveen. Medeoprichter en mondharpist van de band was namelijk de kort geleden overleden musicus Paul Rubrech, die woonachtig was in Veelerveen.

Het is tijd om te beginnen en zoals altijd doen ze dat met een nummer van Cuby & The Blizzards. Het publiek luistert met volle aandacht naar alles wat er in drie sessies van elk drie kwartier voorbij komt. En dat is nogal wat: traditionele blues, rock/ blues/jazz….. altijd in een frisse jas en vol enthousiasme gebracht! Frontvrouw Monique Schuiten zoekt veelvuldig de interactie met het aanwezige publiek. Ze voelt zich als een vis in het water op dit podium. Ballads worden afgewisseld met mooie uptempo nummers, waarbij er volop ruimte is voor de individuele kwaliteiten van de muzikanten. Dit in combinatie met de krachtige, soms ietwat jazzy-achtige stem van de altijd in beweging zijnde Monique Schuiten. Soms wordt er een uitstapje gemaakt naar de rock (and roll) met nummers zoals: Johnny Be Goode van Chuck Berry en Jimi Hendrix’s : The Wind Cries Mary. Het publiek reageert enthousiast. Nummers van bekende blues artiesten komen voorbij: Tedeschi Trucks Band, Rory Gallagher, Stevie Ray Vaughan, The Teskey Brothers, maar ook van de jonge Nederlandse band De Wolff.

Tegen half twaalf sluiten ze af met Another Day, Another Road van, jawel, Cuby & The Blizzards. Een enthousiast applaus is hun deel en betekent het einde van een prachtige, sfeervolle avond met een formatie waar het plezier van af spatte.

Ingezonden door Pieter Huttinga