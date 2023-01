Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 26 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZACHTER | SOMS NOG EEN BUI

Het is vanochtend nog een tijdje bewolkt en er kan nog wat lichte regen vallen, maar de temperatuur is boven nul gekomen en vanmiddag stijgt het ook tot een graad of 6. De wind waait vanmiddag uit het noorden en is dan meestal matig, windkracht 3 tot 4.

Er komen ook enkele opklaringen maar de bewolking blijft vanmiddag en vanavond domineren en er kan ook vanavond nog een kleine bui vallen. En dat kan zelf vannacht nog, morgen is het droog en dan zijn er duidelijk meer opklaringen en is er dus meer zon. De minimumtemperatuur voor komende nacht is +1 en de maximumtemperatuur voor morgenmiddag 4 á 5 graden.

Er is morgen een zwakke tot matige noordoostenwind, zaterdag is er weinig wind met kans op mistbanken maar ook zon, zondag komt er een westenwind en dan is er veel bewolking met kans op wat regen.

Begin volgende week neemt de wind toe en valt er af en toe regen, maar rond het midden van de week is er ook weer kans op winterse buien.