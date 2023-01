Regionale economie wordt snel groener

GRONINGEN – Het bedrijfsleven in de provincie Groningen wordt met flinke stappen groener. Hier heeft het economisch programma Groningen@Work de afgelopen drie jaar aan bijgedragen. Er is nieuwe, circulaire bedrijvigheid van de grond gekomen. Bovendien is er met succes ingezet op behoud van banen door middel van scholing en het scheppen van werkgelegenheid.

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol maakte donderdag, tijdens een ondernemersbijeenkomst in de Euroborg, de opbrengsten bekend van het economisch programma Groningen@Work (2020-2023). Een van de uitkomsten is dat er met 50 miljoen euro aan provinciale subsidiegelden meer dan 500 miljoen euro aan investeringen zijn uitgelokt in de industrie. Iedere euro subsidie draagt dus voor 10 euro bij aan versterking van de regionale economie.

Acquisitie

De provincie Groningen is meer dan ooit als vestigingsplaats in trek bij het bedrijfsleven. Als voorbeeld van een grote acquisitie noemt Rijzebol de komst Avantium naar Delfzijl. Het chemieconcern bouwt hier een nieuwe fabriek voor de productie van plantaardig plastic. In de Eemshaven verrijst bovendien een walsdraadfabriek van Van Merksteijn, een staalbedrijf dat werkt met een lage stikstofuitstoot en CO2. Vermeldenswaardig is verder de grootschalige, volledig duurzame productie van mout door Holland Malt; 100 procent emissievrij.



,,We voelen ons door deze ontwikkelingen gesterkt in ons streven om in te zetten op een economie die circulair, groen, fossielvrij en digitaal is. Daar ligt onze toekomst”, meent de gedeputeerde. Hij heeft dan ook hoge verwachtingen van het Europese subsidiefonds JTF, dat de komende jaren 330 miljoen euro beschikbaar stelt aan de regio Groningen-Emmen. Hiermee wordt groene bedrijvigheid en werkgelegenheid aangemoedigd, gebaseerd op duurzame energie en gebruik van circulaire grondstoffen.

Banen

De afgelopen jaren is tevens ingezet op digitalisering. Zo is met het bedrijfsleven gewerkt aan het testen van het 5G-netwerk en heeft de IT Academy Noord-Nederland 66 mensen omgeschoold tot software engineer. Daarnaast zijn uit een speciale regeling, het `Coronafonds’, 900 werknemers van bedrijven en instellingen bijgeschoold en is het kennisniveau van werkgevers en werknemers verhoogd. Uit het Coronafonds is bovendien het beschikbaar stellen van stageplaatsen gestimuleerd. Via de regeling werden 260 stageplaatsen ondersteund. Het zogenoemde `Duizend banenplan’ van provincie, gemeenten en UWV heeft inmiddels al ruim 1300 mensen duurzaam aan het werk geholpen.

Ingezonden