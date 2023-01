Bert Beikes (51) uit Oude Pekela loopt in april de Marathon des Sables voor Team Wens Marathon

OUDE PEKELA – Hij gaat in een week 247 kilometer hardlopen door de Sahara, bij een temperatuur van een graad of 45, 50, met volle bepakking. Dat doet de 51-jarige Bert Beikes uit Oude Pekela niet omdat hij een taakstraf heeft of zich heeft aangesloten bij het Vreemdelingenlegioen. Hij gaat in Marokko de Marathon des Sables lopen, geheel uit vrije wil, sterker nog: hiermee komt voor hem een droom uit. Als lid van Team Wens Marathon wil hij hiermee bovendien zo veel mogelijk geld inzamelen voor Wensambulance Noord-Nederland.

Het was 2016. Bourgondiër Bert was een kilo of 35 te zwaar. Hij genoot graag en veelvuldig van een goed glas en het vele lekkers op zijn bord. Ook stak hij geregeld een sjekkie op. Toen hij op televisie de Belgische avonturier Tom Waes de Marathon des Sables zag lopen, zei hij tegen vriendin Jolanda ‘dat ga ik ook doen’. Haar reactie kon niet Oost-Groningser: “Joa, joa, dat zal wel. Doe bist nait wies.”

Gezonder

En laat dat nou net het extra zetje zijn geweest dat Bert nodig had. Hij zette de schouders eronder, liet bier en tabak staan en ging gezonder eten. Ook ging hij hardlopen. Eerst kleine stukjes, maar dat werden al gauw lange rondes. Inmiddels in hij al enkele jaren ultraloper. Zo liep hij in coronatijd in 24 uur 135 kilometer voor de kankerafdeling van het UMCG. “Het zou in wedstrijdverband, maar dat werd vanwege de pandemie afgelast. Ik was getraind en dus heb ik dit maar alleen gedaan”, vertelt hij. Ook liep hij al twee keer in Limburg een 24-uurs obstaclerun. En toen op een goede zaterdagmiddag het wedstrijdje van zijn voetbalteam Damacota 3 werd afgelast – ja, hij voetbalt er ook nog bij – besloot hij een grote ronde te gaan rennen lange de complexen van alle clubs in deze competitie, onder meer Sellingen, SETA, Onstwedder Boys – waar hij ooit nog een paar seizoenen speelde – Scheemda en VVS. Zo liep hij ‘even’ 101 kilometer.

Droom

Twee jaar geleden al wilde hij zijn droom in vervulling laten gaan. Maar ziekte en corona lagen in de weg. Nu is het dan eindelijk zo ver. Op 19 april stapt hij in het vliegtuig met in zijn bagage loopschoenen en -kleding en alle eerste levensbehoeften in zo licht mogelijke uitvoering. Want elke gram minder in de rugzak is pure winst. “Samen met nog 1200 gelijkgestemden word je daar vijf keer gedumpt in de woestijn met een routeboek en kompas. De organisatie zorgt voor tenten, medische zorg en water onderweg, verder moet je alles zelf meeslepen”, vertelt Bert.

Als extra motivatie heeft Bert besloten om de Marathon des Sables te lopen voor een goed doel. Hij hoopt zo veel mogelijk geld in te zamelen voor Wensambulance Noord-Nederland. Hiervoor maakt hij deel uit van Team Wens Marathon, het team dat ook de Groot Westerwolde tocht houdt en met een team marathonlopers deelneemt aan de Marathon van Berlijn voor hetzelfde goede doel. “Elke cent die ik aan sponsorgeld krijg, gaat rechtstreeks naar de Wensambulance, er blijft nul komma nul euro aan de strijkstok hangen”, benadrukt Bert.

Buitencategorie

De prestatie die hij wil neerzetten is van de buitencategorie. De Marathon des Sables staat bekend als één van de zwaarste wedstrijden ter wereld Op 21 april vindt de eerste van zes etappes plaats. De eerste vier dagen een kilometer of 30, 40 per dag en op dag vijf de grootste uitdaging: een route van zo’n 80 á 90 kilometer. Dan een dag rust en als afsluiter een kort loopje, een soort Via Gladiola, maar dan zonder de gladiolen: “Ik verwacht dan al een kilo of acht tot veertien afgevallen te zijn. Voor mij is uitlopen het grote doel, een toppositie in het klassement zit er – gezien de rest van het deelnemersveld – zeker niet in. Of het uitlopen lukt? Waarom zou ik het niet redden? Al geruime tijd ben ik in voorbereiding. Als een ander het kan, moet ik het ook kunnen. Ik heb er ontzettend veel zin in, het mag van mij morgen beginnen.”

Wie Bert Beikes wil sponsoren voor de Marathon des Sables, kan dat doen door het gewenste bedrag over te maken op rekeningnummer NL19 RABO 0102 444 226 van Wensambulance Noord-Nederland onder vermelding van ‘Team Wens Marathon Bert Beikes’.

Ingezonden