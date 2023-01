Samenwerken met je BFF bij Treant zorgt voor extra werkplezier

EMMEN – Op de werkvloer ontstaan vaak bijzondere vriendschappen. En soms heb je het geluk dat je een Best Friend Forever (BFF) ontmoet. Dat is het geval bij Marsha Mulder (31) uit Barger-Oosterveld, Agnes Santing (42) uit Emmer-Compascuum en Marion Hartmann (35) uit Klazienaveen. Ze werk(t)en alle drie samen in expertisecentrum De Horst in Emmen en dat zorgt voor veel extra werkplezier.

Vanaf de eerste dag dat verpleegkundige Marsha en verpleegkundige in opleiding Agnes samenwerkten hadden ze een klik. Agnes: ‘Ik voelde mij meteen op mijn gemak.’ Ditzelfde geldt voor verpleegkundige Marion en Marsha: ‘We hebben dezelfde humor, kunnen echt onszelf zijn bij elkaar en delen alles.’ Het Best Friends trio ontstond toen Agnes eerst bij Marsha en later bij Marion meeliep om het vak te leren. Sindsdien zijn ze collega’s én goede vriendinnen.

Meer werkplezier door vriendschap

Wie de afdeling van Agnes, Marsha en Marion binnenstapt, weet een ding zeker: aan gezelligheid geen gebrek. ‘We hebben samen veel lol en krijgen vaak de slappe lach’, vertelt Marsha. ‘Cliënten vinden het gelach fijn. Hierdoor voelen ze zich op hun gemak en lachen ze zelf ook meer.’ ‘En als je samen plezier hebt, is de dag ook sneller voorbij’, vult Agnes lachend aan. ‘Met ons is het nooit saai’, verzekert Marion.

Het beste in elkaar naar boven halen

Het is niet alleen gezellig op de werkvloer, maar de vriendinnen halen ook het beste in elkaar naar boven. ‘Marsha heeft mij gestimuleerd om de opleiding tot verpleegkundige te doen. Ik voel mij door allebei gesteund. Met vragen kan ik bij ze terecht. Dat is fijn en geeft een veilig gevoel’, aldus Agnes. Marsha: ‘Als we iets niet weten, bedenken we samen een oplossing. We zijn altijd kritisch en eerlijk.’

Goed op elkaar ingespeeld

‘Door onze goede band gaat samenwerken als vanzelf. Marion: ‘Het werk gaat makkelijker met iemand die je door en door kent. Je hoeft niets uit te leggen, we voelen elkaar goed aan en hebben aan 1 blik vaak genoeg.’

Steun op heftige momenten

Tijdens de coronapandemie werkten de vriendinnen nauw samen. ‘Door corona overleden veel mensen toch nog onverwacht. Marion was dan degene met wie ik erover praatte’, vertelt Marsha. ‘Alleen als je hetzelfde werk doet, begrijp je hoe de ander zich voelt. Daardoor hadden – en hebben we nog steeds – veel steun aan elkaar’, vult Marion aan. ‘Als iemand zich niet lekker voelt, bellen we elkaar elke dag.’

Onlangs heeft Marion de overstap gemaakt naar het ziekenhuis van Treant. De vriendschap is niet veranderd, want de ‘besties’ bellen en appen elkaar elke dag. ‘Het was even wennen, maar vriendschap moet je zelf onderhouden’, sluit Agnes af.

Ingezonden