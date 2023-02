Mies Spijker krijgt eerste exemplaar kookboek Samen koken in Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 3 februari, 12.00 uur door Jules Geirnaerdt

VEEL WIND | VOLGENDE WEEK NACHTVORST

Vandaag is er een afwisseling van wolken maar ook zonnige perioden. Maar het zal wellicht niet helemaal droog blijven want er kan vooral later nog een kleine bui vallen, of wat motregen. Koud is het niet met die temperaturen tussen 8 en 10 graden, maar er staat wel een flinke westenwind: er staat windkracht 5 tot 6 met windstoten van 60 tot 70 km/uur in Westerwolde en omstreken.

Vanavond neemt de wind wél af en vannacht is het zelfs redelijk rustig weer. Vanavond kan trouwens nog een bui vallen, vannacht is het droog met kans op mistbanken. Morgen komt er een zwakke zuidoostenwind op gang. Aanvankelijk is het droog met enkele opklaringen maar later op de dag neemt de kans op regen of motregen toch weer toe. Maximum morgen rond 6.

Zondag is het eerst bewolkt met enkele buien maar de wind draait zondagmiddag naar het noorden en dan klaart het op bij 6 á 7 graden. Maandag is er weinig wind met kans op mist, daarna zijn er zonnige perioden. Er is volgende week ’s nachts in principe lichte vorst met -1 tot -4, overdag komt het in die fase nog een paar graden boven nul.