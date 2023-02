Veelerveen wint derby tegen Wedde

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 6 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS VEEL WOLKENVELDEN | VOORLOPIG RUSTIG

Het is een heel rustige dag om deze week mee te beginnen want er is vanochtend heel weinig wind en vanmiddag is er ook maar windkracht 2 tot 3 (uit het noorden tot noordoosten). Er is vanochtend soms veel bewolking maar er is ook al af en toe zon, vanmiddag lost veel van die bewolking op. Dan wordt het vrij zonnig tot zonnig, de maximumtemperatuur is vanmiddag zo’n 7 graden.

Vanavond en vannacht blijft het redelijk helder en dat geeft natuurlijk een daling van de temperatuur. Later vanavond komt het al dicht bij het vriespunt, vannacht kan het dalen tot -2 of -3. Dat geeft wat ijsvorming op de autoruit en ook rijp en ijs op de bruggen en viaducten. Dus het kan lokaal glad worden en dat geldt ook voor morgenochtend, maar het wordt morgen een zonnige dag en de temperatuur zal overdag stijgen naar 4 of 5 graden boven nul.

Woensdag sluit bij dat zonnige weer aan met ongeveer dezelfde temperaturen, en net als morgen is er dan een zwakke tot matige zuidoostenwind. Donderdag is er een zwakke zuidwestenwind. Dat geeft meer bewolking, vrijdag is er een noordwestenwind met kans op een enkele bui. Maar in grote lijnen blijft het op lange termijn droog.