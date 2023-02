Weggeefkast Alteveer & omstreken geopend

ALTEVEER – Op woensdag 1 februari vond de opening van de Weggeefkast Alteveer & omstreken plaats.

Wilma liep al een jaar met de gedachte rond….Een weggeefkast in Alteveer! Ze had het idee gekregen toen ze aan het werk was bij “Super” de groente en fruit-kraam op de markt. Wilma vertelt: “voor de groente die niet lang houdbaar is en snel op moet geven we wel aan klanten mee”. Zeker nu met de hoge energieprijzen en de inflatie waardoor veel mensen het moeilijk hebben om rond te komen. Ze ging eens rondvragen en kwam zo in contact met verschillende organisaties.

Met dit mooie resultaat, veel dank aan bouwbedrijf Speelman uit Alteveer, die het chalet heeft geregeld.

En natuurlijk alle anderen die mee hebben geholpen met de gratis weggeefspullen.



De weggeefkast staat naast Beukenstraat 2 in Alteveer en de regels staan in de kast. Hij is vaak open (alle dagen tussen 9-18 uur, behalve de donderdag en vrijdagmiddag).

Kom langs en maak er gebruik van!

Ingezonden door Arnesto Ovaa