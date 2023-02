Willemien 25 jaar Apothekersassistente

VLAGTWEDDE – WILLEMIEN MIGCHELS 25 JAAR APOTHEKERSASSISTENTE.



Het was feest in de huisartsenpraktijk Raupp in Vlagtwedde,

Willemien Migchels is 25 jaar apothekersassistente in dezelfde praktijk.



Dit is wat het team van huisartsenpraktijk Raupp schrijft:



Als 19 jarige jongedame begon Willemien kersvers uit de schoolbanken in 1998 aan haar carrière als apothekersassistente.

Destijds nog bij Dokter Been aan het Veelerdiep en nu al jaren bij huisartsenpraktijk

Raupp aan de Oostersingel.

Dat ze voor het vak in de wieg gelegd is heeft zich in al die jaren duidelijk bewezen.

Willemien is een intelligente, vriendelijke en zeer kundige assistente die tevens spin in het web van

de apotheek is.

Beste Willemien, we willen je hartelijk bedanken voor je geweldige inzet de afgelopen 25 jaar

en zijn heel blij je als collega in ons midden te hebben.



Van harte gefeliciteerd,

Team huisartsenpraktijk Raupp.



Foto’s: Geert Smit